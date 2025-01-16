شباب الأهلي يتوج بدرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري

توج شباب الأهلي بطلاً لدرع التحدي في افتتاحية النسخة الثانية من السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه الريان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراتهما مساء اليوم على ملعب استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة. وبهذا الفوز، أضاف "الفرسان" لقبهم الثاني في هذا الحدث الرياضي المهم، بعدما سبق لهم نيل درع السوبر في النسخة الأولى.

وافتتح "الفرسان" التسجيل عن طريق يوري سيزار في الدقيقة 28، وتعادل الريان بهدف من "نيران صديقة" سجله رينان فيكتور، مدافع شباب الأهلي، بالخطأ في مرماه. ثم عاد شباب الأهلي للتقدم بهدف ثانٍ سجله سردار أزمون في الدقيقة 52، قبل أن يختتم بالا أهداف المباراة بهدف ثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليحصد "الفرسان" لقبهم الثاني في الموسم الجاري، بعدما سبق أن توجوا أبطالاً لكأس سوبر إعمار للمحترفين قبل أسابيع قليلة.

وجاءت الدقائق الأولى متكافئة المستوى، مع سيطرة من الريان دون تشكيل خطورة حقيقية، فيما لاحت أولى الفرص الحقيقية للتسجيل لشباب الأهلي عندما تهيأت كرة أمام بالا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 8، وسددها قوية لكن الحارس باولو فيكتور أنقذها بصعوبة. وبدأ بعدها "الفرسان" في مبادلة أصحاب الأرض الاستحواذ.

ونظم شباب الأهلي هجمة مرتدة سريعة، حيث مررت الكرة بينية من بالا إلى سردار لينفرد، لكن الحارس فيكتور خرج في التوقيت المناسب في الدقيقة 22، لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر لمرمى الريان. وفي الدقيقة 28، استخلص بالا الكرة في وسط الملعب وانطلق من الجانب الأيسر، قبل أن يلعب كرة عرضية قابلها يوري سيزار بتسديدة قوية في شباك الريان، معلناً تقدم شباب الأهلي.

وأدرك الريان التعادل في الدقيقة 41، عندما انطلق روغر غوديس بمهارة من الجانب الأيمن ولعب عرضية أرضية ارتطمت بقدم رينان فيكتور، مدافع شباب الأهلي، وتحولت بالخطأ لتسكن مرمى زميله الحارس حمد المقبالي. ورفع الهدف من معنويات "الرهيب" في الدقائق التالية وزاد من ضغطه الهجومي بحثاً عن هدف ثانٍ، لكن النتيجة ظلت على حالها حتى نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وبدأ الفريقان الشوط الثاني بنشاط هجومي، وسدد جيلين كرة قوية للريان تصدى لها المقبالي ببراعة في الدقيقة 50. ورد شباب الأهلي سريعاً، حيث انطلق بالا مجدداً من الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ولم يجد سردار أزمون صعوبة في وضعها داخل الشباك، مسجلاً الهدف الثاني لـ"الفرسان" في الدقيقة 52.

وازداد إيقاع المباراة سرعة في الدقائق الأخيرة، وتألق المقبالي في التصدي لرأسية قوية من غوديس، وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 72. وأجرى الريان عدة تغييرات في آخر 10 دقائق بحثاً عن التعادل، لكنه قوبل بصمود دفاعي قوي من شباب الأهلي. وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، أنهى بالا آمال الريان بالعودة بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بهدف ثالث، ليعود "الفرسان" من الدوحة بلقب جديد يضاف إلى رصيدهم التاريخي.