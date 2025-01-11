التعادل السلبي يفصل مواجهة الجزيرة والوحدة في ديربي أبوظبي

تعادل الجزيرة وضيفه الوحدة بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة قوية تميزت بالإثارة والحماس وشهدت العديد من الفرص المهدرة، بجانب طرد علاء زهير، مدافع الوحدة، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. بالنتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، ورفع الوحدة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث.

ومع صافرة البداية، كشف كل فريق عن رغبته في الفوز بالنقاط الثلاث من خلال الاعتماد على سلاح الهجوم الذي أضاف الكثير من الحماس للقاء، ونتج عنه عدد من الفرص للفريقين، خاصة للجزيرة الذي أجبر الوحدة على التراجع إلى المنطقة الدفاعية مع تقدم دقائق اللعب. وشهد الشوط حضورًا مؤثرًا لتقنية الفيديو التي ألغت هدفًا للجزيرة بعد احتسابه بحجة وجود مخالفة سبقت معانقة الكرة للشباك، بجانب تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للوحدة.

وفي الشوط الثاني، واصل الجزيرة تفوقه في الشق الهجومي مع تركيز الوحدة على اللعب المتوازن لحماية مرماه، والعمل في ذات الوقت على الوصول إلى شباك مضيفه، وكاد محمد النني أن يضع الجزيرة في المقدمة بتسديدة قوية أبعدها عبد الله حمد بفدائية عن مرماه، ومرت تسديدة أقوى من المتألق كوليبالي أعلى العارضة بقليل، ولاحت فرصة لـ"العنابي" من هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة من فاكوندو مرت جوار القائم الأيمن بقليل.

وتواصل اللعب قويًا بين الطرفين وسط هجمات متبادلة في الجزء الأخير من زمن اللقاء، وسط حماس الجماهير وحرص كل فريق على خطف هدف الفوز، وحاول الجزيرة الاستفادة في الزمن المحتسب بدل الضائع من طرد علاء زهير، مدافع الوحدة، بمضاعفة الجانب الهجومي، لكن دون أن ينجح في هز شباك ضيفه حتى أعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.