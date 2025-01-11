الشارقة يفوز على خورفكان بهدف كونراد ويسترد صدارة دوري المحترفين

استرد الشارقة صدارة لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين من شباب الأهلي، بعد فقدها لمدة 24 ساعة، وذلك بوصوله إلى 31 نقطة بفوزه على ضيفه خورفكان بهدف وحيد سجله البديل تايرون كونراد في الدقيقة 89 من زمن مباراتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة مساء اليوم، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 14 نقطة وظل في المركز التاسع.

وجاء الشوط الأول متكافئًا بين الفريقين، واعتمد خورفكان على الهجمات المرتدة، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 15 عندما انطلق شيكنا دومبيا من منتصف الملعب وواجه حارس الشارقة عادل الحوسني، الذي تألق في إنقاذ مرماه من أولى الفرص الحقيقية للتسجيل في المباراة.

وسدد غويلهرم سوسيجان كرة أرضية سريعة للشارقة في الدقيقة 36، وأمسكها أحمد حمدان حارس خورفكان، وتصدت عارضة مرمى الشارقة لكرة رأسية خطيرة من دومبيا في الدقيقة 42، ورد القائم الأيسر لمرمى خورفكان تسديدة فراس بالعربي في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وضغط الشارقة بكامل صفوفه في الشوط الثاني، وألغى حكم المباراة هدفًا سجله عثمان كمارا للشارقة في الدقيقة 53 لتداخل كايو لوكاس المتسلل في اللعبة، وتراجع خورفكان للدفاع في نصف ملعبه، ما دفع مدرب الشارقة إلى إجراء العديد من التغييرات الهجومية. وأخطأ كيونغ وون كون مدافع خورفكان، لتصل منه الكرة إلى البديل الكاسير داخل منطقة الجزاء، والذي مررها بدوره عرضية أرضية إلى البديل الآخر تايرون كونراد ليسددها في المرمى، مسجلًا هدف الشارقة والمباراة الوحيد في الدقيقة 89.