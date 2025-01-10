في ليلة تألق المقبالي.. شباب الأهلي يهزم العين وينفرد بالصدارة

تصدر شباب الأهلي لائحة الترتيب بدوري أدنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى (29 نقطة) بعد فوزه الثمين على مضيفه العين بهدف دون مقابل سجله سردار أزمون في الدقيقة 35، من المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة. وبخسارته، تجمد رصيد العين عند (19 نقطة) في المركز السادس. وتألق حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، في الإبقاء على تفوق فريقه بعد تصديه الناجح لركلة جزاء عيناوية سددها لابا كودجو في الدقيقة 38.

جاءت بداية المباراة قوية من الطرفين مع أفضلية نسبية للعين الذي بدت رغبته واضحة في هز الشباك عبر محاولات هجومية عدة، ليهدر أكثر من فرصة، أبرزها تسديدة لابا التي تصدى لها الحارس المتألق حمد المقبالي. وبالمقابل، أضاع شباب الأهلي فرصة سانحة بعد انفراد لسردار الذي تردد في التسديد ليتدخل بندر الأحبابي في اللحظة الأخيرة ويبعد الخطر عن مرماه. ومرة أخرى، عاد العين ليهدد مرمى شباب الأهلي عن طريق سفيان رحيمي الذي سدد الكرة فوق العارضة.

شباب الأهلي يتقدم

استمرت المباراة سجالاً بين الطرفين مع محاولات هجومية متبادلة وفرص ضائعة لكل فريق، قبل أن تثمر جهود شباب الأهلي الهجومية عن هدف السبق عن طريق سردار أزمون الذي غافل دفاع العين واندفع من الخلف ليضع الكرة في سقف المرمى. ولم تدم فرحة الضيوف سوى دقيقتين فقط، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء للعين، ولكن الحارس المقبالي واصل تألقه ونجح في التصدي لتسديدة لابا كودجو من ركلة الجزاء، ليبقي على تقدم فريقه بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب العين تعديلاً في صفوف الفريق بدخول أليخاندرو كاكو بديلاً لبندر الأحبابي. ومبكراً، بدت محاولات الفريق البنفسجي بحثاً عن العودة إلى المباراة، حيث سدد عوض الله كرة من مسافة قريبة مرت إلى جوار القائم. وتراجع شباب الأهلي أمام اندفاع أصحاب الأرض، وتألق المقبالي في التصدي لتسديدة أخرى لعوض الله، فيما أضاع رحيمي فرصة سانحة في مواجهة المرمى. وكاد حارب أن يسجل هدفاً ثانياً لشباب الأهلي من هجمة مرتدة، لكنه تردد في التسديد ليتدخل الدفاع العيناوي ويبعد الخطر.

تألق

استمرت المحاولات العيناوية، وواصل الحارس حمد المقبالي تألقه في التصدي لعدة محاولات بتركيز عالٍ. وطالب لاعبو العين بركلة جزاء بحجة عرقلة رحيمي داخل المنطقة، لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب. وسدد تراوري كرة مرت إلى جوار القائم، وحافظ شباب الأهلي على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بهدف دون مقابل.