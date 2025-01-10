هدف قاتل يمنح النصر انتصاراً ثمينًا على كلباء

قلب النصر تأخره بهدفين من كلباء إلى فوز 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، مقابل 17 نقطة لـ«النمور» في المركز السابع.

جاءت المباراة مفتوحة من الجانبين، ونجح كلباء في افتتاح التسجيل مبكراً من هجمة مرتدة سريعة بواسطة شهريار موغانلو في الدقيقة 11. بعد الهدف، فرض النصر سيطرة على مجريات الشوط الأول لكنها جاءت عقيمة، ولم يصنع خطراً حقيقياً على مرمى «النمور» باستثناء فرصتين؛ ضاعت الأولى من أقدام الهولندي ليروي فير رغم موقعه المناسب لتسجيلها، أما الثانية فتألق فيها حارس المرمى أحمد المنصوري عندما حول رأسية موسى نداي إلى الركنية. في المقابل، تراجع كلباء إلى الدفاع واعتمد على الهجمات المرتدة بقيادة مهدي قايدي وشهريار، وسجل علي مبخوت هدفاً في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ألغاه الحكم بداعي التسلل.

مع بداية الشوط الثاني، اقترب كلباء من إضافة الهدف الثاني من الهجمة الأولى عن طريق مهدي قايدي، لكن ليما تدخل وحول الكرة إلى الركنية، قبل أن ينجح شهريار في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 50. وقلص مروان أزرقان الفارق للعميد في الدقيقة 58، وكثف النصر محاولاته بحثاً عن التعادل وتمكن من ذلك بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 84، ثم اختطف عثمان بوسعيد نقاط الفوز بهدف ساحر في الوقت بدل الضائع (90+1).