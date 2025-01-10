البطائح يفوز على العروبة بهدف أناتولي الرائع

فاز البطائح على ضيفه العروبة بهدف دون مقابل سجله أناتولي بيرترند بطريقة رائعة في الدقيقة 76 من عمر مباراتهما مساء اليوم، على ملعب استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع البطائح رصيده إلى 8 نقاط، وقفز من المركز 13 قبل الأخير إلى المركز 11 انتظاراً لنهاية مواجهات الجولة 12، بينما ازداد وضع العروبة صعوبة مع بقائه في المركز 14 الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

وقدم الفريقان أداءً متوسطاً طوال شوطي المباراة، ولم يشكل أي منهما خطورة حقيقية على المرمى حتى تسجيل العروبة هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل على البديل داميلاري صلاح الدين صانع الهدف في الدقيقة 73.

وتسببت ركلة حرة للبطائح من الجانب الأيمن في إحداث دربكة في دفاعات العروبة، ليستغل أناتولي بيرترند كرة ساقطة، ويسجل منها هدفاً بتسديدة خلفية من مساحة ضيقة في الدقيقة 76، ووسط ازدحام من لاعبي الفريقين.

وحافظ البطائح على تفوقه في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما أجرى مدربه عدداً من التغييرات الدفاعية لتأمين النتيجة والخروج بثلاث نقاط في أول قيادة رسمية للمدرب الوطني محمد الرئيسي للفريق، بعدما حل بديلاً للمدرب غوران توميتش.