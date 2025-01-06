الوصل يقسو على العروبة بـ "نصف درزن" .. وعلي صالح يسجل أسرع أهداف الموسم

حقق فريق الوصل فوزاً عريضاً على ضيفه العروبة بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل لحساب الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع "الإمبراطور" رصيده بهذا الانتصار إلى 16 نقطة في المركز الثامن، بينما واصل العروبة تذيّل جدول الترتيب في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

وسجل علي صالح أسرع هدف في بطولة الدوري لهذا الموسم بعد مرور 45 ثانية على انطلاق صافرة المباراة، بعد تمريرة متقنة من فابيو ليما، وضاعف ليما النتيجة في الدقيقة 15 بإحرازه الهدف الثاني بعد متابعة كرة علي صالح.

وعزز كايو كانيدو تقدم الوصل بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 35 بعد عرضية مثالية من عبدالرحمن صالح، وأضاف جوناتاس الهدف الرابع في الدقيقة 41.

وجاء الهدف الخامس للوصل من تسديدة قوية لطحنون الزعابي في الدقيقة 69 لامست أقدام لوكاس روزا.

وسجل فابيو ليما هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 90+2.

وأهدر محمد رضا فرصة تقليص الفارق للعروبة بعد إضاعته ركلة جزاء في الشوط الثاني، احتسبها الحكم عادل النقبي بسبب وجود لمسة يد ضد مدافع الوصل سفيان بوفتيني.

وشهدت المباراة حضور فرهاد مجيدي، مدرب كلباء السابق، والذي ترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول توليه قيادة أحد أندية دورينا، كما حضر المباراة باولو بينتو، مدرب منتخبنا الوطني.