مدرب الزمالك: التعادل مع المصري بالكونفيدرالية الأفريقية نتيجة عادلة

أبدي السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ارتياحه للتعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي ( الكونفدرالية الأفريقية) .

وقال جروس في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن التعادل عادل ما بين الفريقين.

وأضاف :" الطريق الرئيسي للمشاركة في المباريات بالنسبة لي هو الإجتهاد في التدريبات وهو المعيار الأهم".

وأوضح المدرب السويسري: "لا أريد الحديث عن الإنتقالات واللاعبين الذي نرغب بضمهم إلا مع حسم الصفقات".

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية برصيد ثماني نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط عن إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب.