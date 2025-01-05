شباب الأهلي يعزز وصافته للدوري بفوز ثمين على النصر

عزز شباب الأهلي موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 26 نقطة، بعد فوزه على ضيفه النصر بهدفين دون مقابل، سجلهما سردار أزمون في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، وسعيد عزت الله في الدقيقة 80، في مباراتهما مساء اليوم في "ديربي دبي" ضمن الجولة 11 من المسابقة، بينما توقف رصيد النصر عند 19 نقطة.

كشف الفريقان عن نوايا هجومية منذ البداية، وشهدت الربع ساعة الأولى أولى فرص شباب الأهلي عبر سردار أزمون، قبل أن يحول حارس المرمى حمد المقبالي كرة رأسية بصعوبة إلى ركلة ركنية. كما تصدت عارضة مرمى النصر لتسديدة مؤنس دبور لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 18، في أخطر فرص الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

زاد النصر من التكتل الدفاعي في نصف ملعبه، مع محاولات لتنظيم هجمات مرتدة لم تشكل خطورة على مرمى شباب الأهلي، الذي استحوذ تمامًا على اللعب في نصف ملعب النصر، لكنه لم ينجح في إيجاد حلول هجومية للوصول إلى مرمى "العميد".

احتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد عرقلة لاعبه بالا، وسجل منها سردار أزمون هدف "الفرسان" في الدقيقة 76. ثم أضاف سعيد عزت الله الهدف الثاني لأصحاب الأرض برأسية قوية في الدقيقة 80، بعد ركلة ركنية لعبت عرضية من الجانب الأيمن. ولم تظهر ردة فعل من النصر، ليكرر خسارته الثانية على نفس الملعب وبنفس النتيجة هذا الموسم أمام شباب الأهلي، بعد خسارته في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.