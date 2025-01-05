الجزيرة يفوز على البطائح بثلاثية في الدوري

فاز الجزيرة على مستضيفه البطائح بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها فينيسيوس ميلو، ومامادو كوليبالي، ورافائيل تاجير في الدقائق 39، 49، و87 من عمر المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد خالد بن محمد. ورفع الجزيرة رصيده إلى 20 نقطة، بينما تجمد رصيد البطائح عند 5 نقاط.

اعتمد الجزيرة على الضغط الهجومي منذ البداية، قابله البطائح بتكتل دفاعي من منتصف الملعب. ولاحت الخطورة الحقيقية في الدقيقة 23 برأسية قوية من فينيسيوس ميلو، تصدى لها درويش محمد، حارس البطائح، قبل أن تكمل العارضة إنقاذ الموقف، لتضيع بذلك فرصة هدف للجزيرة.

وأثمر ضغط الجزيرة المتواصل عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39 عبر فينيسيوس، بعد متابعة جيدة لركلة حرة جانبية لعبت عرضية، تسببت بارتباك دفاع وحارس البطائح. وألغى الحكم هدفًا سجله نيسكينز كيبانو في الوقت بدل الضائع بسبب تسلل نبيل فقير، صانع الهدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف مامادو كوليبالي الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فقير. ولم يظهر البطائح أي ردة فعل إيجابية رغم التأخر بهدفين، بينما واصل الجزيرة أداءه الهجومي وتهديده لمرمى أصحاب الأرض.

بدأ البطائح بتحسين أدائه الهجومي منذ الدقيقة 60، حيث انتشر لاعبوه بشكل جيد في الملعب. وألغى حكم المباراة هدفًا للبطائح في الدقيقة 79 بداعي التسلل. وفي الدقيقة 87، أحرز رافائيل تاجير الهدف الثالث للجزيرة، بعد متابعة جيدة لتسديدة قوية أبعدها الحارس بصعوبة، ليقضي بذلك على آمال البطائح في العودة.