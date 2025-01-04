البحرين بطل خليجي 26 بعد الفوز على عمان في مباراة دراماتيكية

تُوِّج المنتخب البحريني بلقب كأس خليجي 26 التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر حتى 4 يناير بمشاركة 8 منتخبات، بعدما تغلَّب على نظيره المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما باستاد جابر الأحمد الدولي، وسط 57,573 متفرجًا شاهدوا اللقاء.

أحرز للبحرين محمد مرهون هدفين ليتوج بلقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف، بينما أحرز للمنتخب العماني عبد الرحمن المشيفري.

وبهذا التتويج، يحقق المنتخب البحريني لقبه الثاني في تاريخه ويكسر عقدة عمان.

سيطرة عمانية

مع انطلاق صافرة الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، لم يترك المدرب الوطني رشيد جابر الفرصة للمنافس، وبدأ الضغط منذ الثواني الأولى بغرض فرض أسلوب اللعب وامتلاك زمام المباراة عبر الضغط على المنتخب البحريني من الأطراف، بتفوق عبد الرحمن المشيفري من الجهة اليسرى وجميل اليحمدي.

وفي الدقيقة 13 أضاع مهدي حميدان فرصة التقدم للبحرين بعد عرضية لم يتمكن من استغلالها أمام الحارس فايز الرشيدي، وبعدها بدقيقة، واصل المنتخب البحريني الضغط حيث أنقذ الرشيدي مرماه من تسديدة محمد مرهون وحوَّلها إلى ركلة ركنية.

استشعر المدرب رشيد جابر الخطر وطالب لاعبيه بالعودة إلى الضغط مجددًا لمنع تهديد مرماهم.

هدف المشيفري

في الدقيقة 17، جاء الهدف الأول للمنتخب العماني عبر رأسية عبد الرحمن المشيفري، الذي استغل الركلة الركنية التي نفذها علي البوسعيدي، وحولها داخل مرمى إبراهيم لطف الله.

حاول لاعبو البحرين العودة إلى المباراة ومعادلة النتيجة، لكن المنتخب العماني فرض سيطرته التامة، ونقل الكرة إلى المناطق الخلفية محاولًا تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ لضمان تأمين المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 40، أطاح أرشيد العلوي بركلة حرة مباشرة فوق العارضة.

فرصة مدن

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لم يستغل علي مدن الفرصة التي أتيحت له بعد توغله داخل منطقة الجزاء، حيث سدد الكرة خارج المرمى ليهدر فرصة تعديل النتيجة، وينتهي الشوط الأول بتقدم عمان بهدف المشيفري.

شوط البطولة

مع بداية الشوط الثاني، حاول المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش تهيئة لاعبيه للعودة إلى المباراة عبر إغلاق المساحات أمام المنافس والحد من خطورة الجهة اليسرى التي شهدت تفوقًا عمانيًا في الشوط الأول، وهو ما نجح فيه إلى حد كبير، مما سمح للمنتخب البحريني بالوصول إلى مرمى فايز الرشيدي.

وفي المقابل، دفع رشيد جابر بالمدافع ملهم السنيدي بدلًا من أحمد الخميسي للحد من خطورة محمد مرهون ومحمد الرميحي.

ركلة جزاء

في الدقيقة 73، طالب لاعبو البحرين بركلة جزاء، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وبعدها بدقيقتين، احتسب عبد الرحمن الجاسم ركلة جزاء صحيحة نتيجة عرقلة المدافع جميل اليحمدي لمحمد مرهون داخل منطقة الجزاء.

سدد مرهون الركلة بنجاح محرزًا هدف التعادل.

وواصل المنتخب البحريني الضغط، ليضيف مرهون الهدف الثاني في الدقيقة 79 بمجهود فردي رائع، ليحقق ريمونتادا خليجية مذهلة خلال أقل من أربع دقائق، ويحوِّل وجهة الكأس من مسقط إلى المنامة.

الضغط البحريني

واصل المنتخب البحريني الضغط على مرمى فايز الرشيدي وحاصر لاعبي المنتخب العماني للحفاظ على التقدم.

واحتسب الحكم 9 دقائق كوقت بدل ضائع، شهدت خروج الحارس فايز الرشيدي مصابًا ودخول الحارس البديل إبراهيم الراجحي.

حاول المدرب رشيد جابر تعزيز الهجوم عبر إشراك المهاجم عبد السلام الشكيلي بدلًا من ملهم السنيدي في محاولة لتعديل النتيجة، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز البحرين وتتويجه بلقبه الثاني في تاريخ البطولة.

تكريم الأساطير

سبق المباراة النهائية تكريم ممثل أمير الكويت سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لأساطير الخليج، بناءً على مبادرة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب – رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عبد الرحمن المطيري، وهم: إسماعيل مطر "الإمارات"، طلال يوسف "البحرين"، محمد عبد الجواد "السعودية"، حسين سعيد "العراق"، علي الحبسي "عمان"، مبارك مصطفى "قطر"، أنور السروري "اليمن"، جاسم يعقوب "الكويت".