منتخب عمان يقصي السعودية ويضرب موعدًا في نهائي خليجي 26

خطف المنتخب العماني بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لخليجي 26 بعد تحقيق فوز مستحق على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، منتظرًا مواجهة الفائز من مباراة الكويت والبحرين، ليؤكد أبناء السلطنة جدارتهم بالتأهل رغم النقص العددي بعد طرد اللاعب منذر العلوي في الدقيقة 34 من بداية المباراة.

مع انطلاق المباراة، حاول الجهاز الفني بقيادة رشيد جابر تعويض غياب الثنائي محمد المسلمي وصلاح اليحيائي عن منتخب عمان، حيث دفع بكافة الأوراق المتوفرة لديه التي يمكن أن تساهم في تحقيق الفوز، معتمدًا على طريقة اللعب 4-2-3-1.

بينما اعتمد الفرنسي رينارد، مدرب السعودية، على طريقة اللعب المتوازنة 4-3-3 بهدف السيطرة على وسط الملعب وإيجاد حلول هجومية لتعويض غياب ناصر الدوسري وعبد الإله المالكي. ومع الدقيقة الأولى، وصل المنتخب السعودي إلى مرمى فايز الرشيدي بانفراد تام، لكن الدفاع نجح في إخراج الكرة إلى ركلة ركنية كادت أن تمنح التقدم للأخضر. أعقبها إهدار مروان الصحفي فرصة أخرى بعدم استغلال الكرة التي وصلته أمام المرمى، ليسددها بجوار القائم.

وفي الدقيقة 34، أشهر الحكم التركي خليل أوموت البطاقة الحمراء للاعب العماني منذر العلوي بعد تدخله غير الشرعي لإيقاف خطورة سالم الدوسري، ليستكمل الأحمر العماني المباراة بعشرة لاعبين. حاول اللاعبون الضغط على الحكم للجوء إلى تقنية الفار، لكنه أكد القرار واستأنف اللعب.

رغم النقص العددي، واصل الأحمر الضغط على مرمى محمد العويس، حيث صوب عبد الله فواز كرة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركلة ركنية. على الجانب الآخر، تصدى فايز الرشيدي لفرصة هدف مؤكد من أمام سالم الدوسري قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث تألق العويس في التصدي لتسديدة المهاجم عصام صبحي، محولًا الكرة إلى ركلة ركنية بدلاً من دخولها الشباك.

مع بداية الشوط الثاني، حاول كلا المدربين إيجاد حلول للوصول إلى مرمى الآخر بهدف إحراز هدف التقدم. خلال الـ15 دقيقة الأولى، ظهرت تحفظات كبيرة من اللاعبين والأجهزة الفنية، خاصة من الجانب العماني الذي عانى من النقص العددي. ونجح الأحمر في إحكام الرقابة على مفاتيح اللعب السعودية والحد من خطورتها.

في الدقيقة 60، أعلن عبد الله الحمدان تسجيل الهدف الأول للأخضر السعودي، لكن الحكم طلب مراجعة تقنية الفار، حيث أكد الطاقم التحكيمي عدم صحة الهدف. بعد خمس دقائق فقط، استغل عصام صبحي خطأ دفاعيًا سعوديًا، لكن محمد العويس أنقذ الموقف.

في الدقيقة 68، أجرى رشيد جابر تغييرًا بإشراك خالد البريكي بدلًا من عبد الله فواز لتعديل طريقة اللعب. ومع الدقيقة 74، سجل أرشد العلوي هدف التقدم لعمان من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري وسكنت شباك العويس، مما أشعل المدرجات.

في الدقيقة 85، أكد علي البوسعيدي الخلل في الدفاع السعودي بإحرازه الهدف الثاني بعد استلامه كرة داخل منطقة الجزاء، وسددها على مرمى العويس. بعد دقيقتين فقط، قلص المنتخب السعودي الفارق بتسجيل محمد كنو الهدف الأول للأخضر، وأكدت تقنية الفار صحة الهدف.

احتسب الحكم 9 دقائق وقتًا بدل ضائع، مما شكل فرصة للأخضر لإدراك التعادل أو للأحمر لتعزيز تقدمه. شن لاعبو السعودية عدة هجمات على مرمى فايز الرشيدي دون جدوى، حيث نجح رشيد جابر في ترتيب أوراق فريقه الدفاعية مع الحفاظ على التوازن بين الجانبين الهجومي والدفاعي.

في الدقيقة 101، استدعت تقنية الفار الحكم، ليؤكد وجود خطأ على اللاعب السعودي عبد الإله هوساوي، مما استدعى إشهار البطاقة الحمراء. أطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية المباراة بتأهل المنتخب العماني إلى المباراة النهائية.