الجزيرة يتخطى العين ويضرب موعدًا مع الوصل في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

ضرب الجزيرة موعدًا مع الوصل في نصف نهائي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد تغلبه على العين بركلات الترجيح (4-2) مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في إياب ربع نهائي المسابقة. تألق حارس الجزيرة ستوجان ليكوفيتش في التصدي لركلتي ترجيح من لاعبي العين، الأحبابي ولابا كودجو، ليقود "فخر أبوظبي" للدور التالي من المسابقة.

انتهى الوقت الرسمي والمحتسب بدل الضائع بفوز الجزيرة 3-2، والتعادل 3-3 في مجموع المباراتين. سجل أهداف الجزيرة الثلاثة كل من رامون ميراز (هدفين) في الدقيقتين 25 و71، وفنيسيوس ميلو في الدقيقة 45+5، بينما سجل للعين خالد البلوشي في الدقيقة 12، والبديل سنابريا في الدقيقة 90+5.

هذا هو الفوز الخامس للجزيرة على العين في هذه المسابقة، مقابل 6 انتصارات للأخير، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل في تاريخ لقاءاتهما ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

الشوط الأول

جاء الشوط الأول متكافئًا من حيث الاستحواذ والمحاولات الهجومية، مع أفضلية نسبية للجزيرة. تطايرت الفرص بين الفريقين، لكن العين بدا أكثر خطورة ورغبة في التسجيل، إذ هاجم مرمى مضيفه باستمرار بحثًا عن هدف يعزز به تقدمه في لقاء الذهاب.

تحقق ذلك بعد جملة تكتيكية رائعة انتهت عند المهاجم التوغولي لابا كودجو، الذي لعب الكرة فوق الحارس لترتد من العارضة وتجد خالد البلوشي، ليحولها برأسه داخل المرمى، مانحًا الفريق البنفسجي هدف التقدم.

الجزيرة يعود

كثف الجزيرة محاولاته لإدراك التعادل وصنع خطورة واضحة على مرمى محمد بوسندة، الذي تألق في التصدي لعدة فرص خطيرة. استغل العين هجمة مرتدة وهز الشباك مجددًا، لكن تقنية الفيديو ألغت هدف رحيمي بعد وجود مخالفة من لابا قبل تمرير الكرة.

رد الجزيرة بهجمة انتهت داخل الشباك العيناوية بواسطة رامون ميراز، الذي استفاد من تمريرة داخل المنطقة ودار حول نفسه برشاقة قبل أن يسدد الكرة، مسجلًا هدف التعادل.

تعززت معنويات لاعبي الجزيرة بعد هذا الهدف، واندفعوا للهجوم، ليسجلوا الهدف الثاني عبر تسديدة من فنيسيوس ميلو من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة 2-1 ومعادلة النتيجة في مجموع المباراتين.

الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني دون تغييرات في صفوف الفريقين. ظهرت أول فرصة للعين عبر تسديدة من خالد البلوشي، لكنها كانت في متناول الحارس الجزراوي. سيطر الجزيرة على مجريات اللعب، بينما تراجع العين للاعتماد على الهجمات المرتدة.

كاد لابا أن يسجل هدفًا من إحدى الهجمات المرتدة، لكن تسديدته اصطدمت بالمدافع وتحولت إلى ركنية. رد الجزيرة بهجمة انتهت عند رامون ميراز، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، مستغلًا غفلة دفاع العين.

اندفع العين للهجوم بحثًا عن هدف يعادل به نتيجة مجموع المباراتين. تألق البديل محمد عوض الله في قيادة هجمات خطيرة على الجهة اليسرى، لكنها لم تُترجم إلى أهداف.

غير أن البديل العيناوي سنابريا كان له رأي آخر، إذ توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بذكاء ليقلص الفارق إلى 3-2، لتتعادل النتيجة 3-3 في مجموع المباراتين. لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث تألق حارس الجزيرة في التصدي لركلتي ترجيح، ليقود فريقه إلى نصف النهائي.