الوصل يعبر بني ياس إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

تأهل الوصل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد تعادله السلبي مع مضيفه بني ياس في لقاء الفريقين مساء اليوم ضمن جولة إياب ربع نهائي المنافسة.

ونال الوصل بطاقة التأهل عن جدارة بأفضلية فوزه في جولة الذهاب 3-1. ويواجه "الإمبراطور" في المرحلة المقبلة المتأهل من الجزيرة والعين.

قدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء، تفوق خلالها الوصل الذي اعتمد على سلاح الهجوم رغم فوزه في مباراة الذهاب، حيث بادر بالهجوم وأضاع عدداً من الفرص، أبرزها عن طريق جوناتاس سانتوس الذي كان في مواجهة المرمى بعد تمريرة من خمينيز.

بينما بدأ بني ياس متراجعاً، لكنه نجح في تنظيم صفوفه مع تقدم دقائق اللعب، وقاد عدداً من الهجمات معتمداً على تحركات يوسف نيكتيه وماركوفيتش في المقدمة، إلا أنه لم ينجح في فك شفرة دفاع الوصل، الذي لعب بتماسك واستبسل في الدفاع عن مرماه حتى صافرة نهاية اللقاء الذي غابت عنه الأهداف.