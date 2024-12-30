السعودية الأفضل هجومياً.. و61 بطاقة ملونة في 12 مباراة

شهدت منافسات الأدوار التمهيدية لـ «خليجي 26» بالكويت، إحراز المنتخبات الثمانية 43 هدفاً خلال 12 مباراة بواقع 10 أهداف في الجولة الأولى بنسبة 2.5 هدف في المباراة، وفي الجولة الثانية 13 هدفاً بواقع 3.25 أهداف في المباراة، بينما حملت الجولة الثالثة 11 هدفاً بواقع 2.75 هدف في المباراة، ويتنافس على هدافي البطولة 5 لاعبين يتصدر جدول الترتيب العماني عصام الصبحي والسعودي عبدالله الحمدان برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، بينما يأتي في المرتبة الثانية السعودي مصعب الجوير والبحريني علي مدن والكويتي محمد دحام برصيد هدفين لكل منهم ولديهم فرصة في زيادة الغلة خلال الدور قبل النهائي.

كما شهدت النسخة عدداً كبيراً من البطاقات الملونة، حيث وصلت إلى 57 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء مباشرة كانت من نصيب القطري عصام ماديبو أمام الكويت للاعتراض على الحكم الجزائري مصطفي غربال، ولاعب منتخب الإمارات كوامي، واليمني رامي الوسماني، والبحريني سيد مهدي باقر.