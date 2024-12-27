خليجي 26.. منتخب الكويت ينجو من فخ قطر ويتأهل لقبل النهائي

خطف منتخب الكويت بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لخليجي 26 كثاني المجموعة الأولى بناءً على أفضلية البطاقات بعد تعادله مع المنتخب العماني في كل الأمور، وخرج الأزرق بنقطة التعادل بعدما تعادل بهدف لكل منهما أمام نظيره القطري. أحرز للكويت محمد دحام في الدقيقة 74 وعادل محمد مونتاري النتيجة للعنابي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة بملعب جابر الأحمد وسط 57,742 متفرج.

بهذا التعادل، نجح الأزرق في التأهل للدور قبل النهائي بعد غياب أكثر من 11 عامًا منذ خليجي 21 بالبحرين، وحتى النسخة الحالية لم يتأهل ويخرج دائمًا من دور المجموعات.

دفع بيتزي باللاعب حمد حربي كقلب دفاع بجوار خالد إبراهيم لتعويض غياب حسن حمدان، مع الاحتفاظ بالأطراف فهد الهاجري ومشاري غنام، مع تواجد معاذ الأصيمع من بداية اللقاء بعد إحرازه هدف التفوق خلال مباراة الإمارات في الجولة الثانية.

بينما لعب جارسيا، مدرب العنابي، بطريقة 3-4-3 الهجومية من أجل الضغط على مدافعي الأزرق وعدم مشاركتهم في الهجوم بجانب التحكم في مجريات وسط الملعب بإحكام السيطرة. وكاد أحمد الراوي أن يفتتح التسجيل للعنابي ولكنه أضاع تمريرة عبد الله يوسف بغرابة شديدة أمام مرمى خالد الرشيدي الذي شهد تهديدًا من أكرم عفيف والمعز علي الذي يبحث عن الهدف الدولي الـ61 في أكثر من مناسبة. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قطع خالد إبراهيم، مدافع الكويت، تمريرة المعز علي قبل أن تصل إلى أحمد الراوي المنفرد بمرمى خالد الرشيدي. بعدها، صفر مصطفى غربال بانتهاء الشوط الأول.

مع مطلع الشوط الثاني، دفع الإسباني بيتزي، مدرب الكويت، بلاعب الوسط المهاجم رضا هاني بدلاً من يوسف ماجد الذي يعاني من إصابة في الكتف بعد كرة مشتركة مع أكرم عفيف مع نهاية الشوط الأول، ودفع مدرب العنابي جارسيا بالثنائي محمد مونتاري وعبد الرحمن محمد (ميدو) بدلاً من أحمد الراوي ويوسف عبد الرزاق لتعزيز الخط الأمامي ومحاولة اختراق دفاعات الكويت والوصول إلى مرمى خالد إبراهيم. ومن الغرائب، تصدى القائم القطري لمرمى صلاح زكريا، حارس قطر، لهدفين مؤكدين متتاليين لتصويبات محمد دحام بعدما راوغ دفاعات العنابي في الدقيقتين 61 و62 وبعدها ألغى المساعد الثاني هدف محمد مونتاري بداعي التسلل. هدف المباراة: وتصدى محمد دحام لضربة تابتة احتسبها الجزائري مصطفى غربال، محرزًا الهدف الأول للأزرق بوضع الكرة على يمين صلاح زكريا حارس العنابي ليضع الكويت في المقدمة وينفذ المدافع حمد حربي مرماه من عرضية خطيرة قبل أن تصل إلى المعز علي. وفي الدقيقة 101، عادل محمد مونتاري النتيجة بإحرازه الهدف الوحيد لمنتخب بلاده لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما واعترض أكرم عفيف على عدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب بلاده.