خليجي 26.. منتخب الإمارات يهدر فرصته في التأهل بتعادله أمام عمان

خرج الأبيض الإماراتي من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) بعد تعادله 1-1 أمام المنتخب العماني مساء أمس على ملعب استاد جابر المبارك. فرط الأبيض في الفوز بعد تقدمه بالهدف الأول في الدقيقة 20، ليعادل منتخب عمان في الدقيقة 89. أهدر فابيو ليما آخر أمل في المباراة لمصلحة المنتخب بعد أن أضاع ركلة جزاء ارتكبت في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وبهذه النتيجة، تأهل منتخبا الكويت وعمان من المجموعة الأولى إلى نصف نهائي المسابقة.

دوافع وتوقعات

دخل لاعبو الأبيض الإماراتي إلى أرضية ملعب المباراة وهم يدركون أن الخيار الوحيد المتاح لهم هو الفوز بهدفين نظيفين لبلوغ المربع الذهبي للمسابقة. بينما جاء لاعبو المنتخب العماني وهم أكثر ارتياحا إذ أنهم يلعبون بفرصتي الفوز والتعادل. وبعد بداية حذرة استمرت خلال الدقائق الخمس الأولى، نشطت ألعاب الأبيض الإماراتي وظهرت أولى محاولاته عن طريق تسديدة لحارب عبدالله مرت إلى جوار القائم.

سيطرة إماراتية

وبعد محاولته الأولى، سيطر الأبيض الإماراتي على مجريات اللعب وتناقل لاعبوه الكرة في وسط الملعب وعلى الأطراف، وتعددت محاولاتهم للوصول إلى المرمى. تألق حارس مرمى منتخب عمان في التصدي لتسديدات إماراتية عدة خلال مناسبات مختلفة، واستمرت السيطرة لأبناء المدرب البرتغالي باولو بينتو مقابل تراجع للمنتخب العماني الذي اعتمد في غالب الأحيان على الهجمات المرتدة والتي لم تشكل خطورة تذكر على مرمى الحارس خالد عيسى.

قصة الهدف

بعد ثلث ساعة من الضغط المستمر الذي مارسه الأبيض الإماراتي على منافسه العماني بحثا عن هدف، تبادل فابيو ليما الكرة مع خالد الظنحاني لينطلق الأخير على الجهة اليسرى لمرمى منتخب عمان ويمرر الكرة عرضية. اندفع لها يحيى الغساني من بين المدافع وسددها في قلب المرمى، محرزا أول أهداف اللقاء والهدف الشخصي الثاني له بالبطولة ليصبح أحد المنافسين على لقب الهداف.

الشوط الثاني وهدف التعادل

مع بداية الشوط الثاني، سدد ميلوني كرة فوق العارضة لتضيع أول فرصة للأبيض الإماراتي. بدا المنتخب العماني أكثر جرأة في المحاولات الهجومية للعودة إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل. بينما طالب زملاء ميلوني بركلة جزاء بحجة عرقلة الأخير داخل منطقة جزاء المنتخب العماني لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب. وبالمقابل، سدد عبدالله فواز كرة فوق عارضة الحارس خالد عيسى.

ضغط عماني ونهاية اللقاء

مع مرور الوقت، اندفع لاعبو المنتخب العماني للهجوم ليمارسوا ضغطا على الجهة اليسرى ولكن دون خطورة تذكر. وبالمقابل، تراجع الأبيض الإماراتي إلى منطقته قبل أن يعود لمحاولاته الهجومية ويهدد مرمى منافسه بتسديدة الغساني التي علت العارضة. أجرى المدرب بينتو أول تبديل بدخول ماجد راشد بديلا لماكنزي في وسط الملعب، واستمرت محاولات المنتخب العماني لمعادلة النتيجة وكسب ركنيتين متتاليتين لم يستفد منهما، فيما عاد المدرب بينتو ليجري تعديلا ثانيا بدخول كايو كانيدو بديلا لبرونو. عادت أخطاء الدفاع الإماراتي لتكلف المنتخب هدف التعادل الذي سجله عبد الرحمن قبل عشر دقائق من انتهاء المباراة بعد أن استفاد من تباطؤ يحيى نادر في إبعاد الكرة من منطقته، وأهدر فابيو ركلة جزاء للأبيض الإماراتي في الدقيقة 95 لينقضي آخر أمل في المباراة للأبيض الإماراتي الذي غادر البطولة وسط حسرة جماهيره.