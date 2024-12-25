البحرين يعبر منتخب العراق إلى قبل نهائي خليجي 26

حسم المنتخب البحريني بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لخليجي 26 التي تستضيفها الكويت بعدما ألحق بحامل اللقب الهزيمة بهدفين دون مقابل أحرزهما علي مدن بواقع هدف في كل شوط في اللقاء الذي جمعهما باستاد جابر في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية وسط حضور جماهيري يقدر بـ 13150، ليرفع الأحمر البحريني رصيده إلى 6 نقاط يتربع بهما على قمة المجموعة من فوزين على السعودية والعراق بينما توقف رصيد أسود الرافدين عند ثلاث نقاط ليؤجل من هو صاحب البطاقة الثانية للجولة الرابعة التي ستجمع العراق مع السعودية.

حاول مدرب العراق، الإسباني كاساس، إيجاد الثغرات في الخطوط الدفاعية للبحرين من أجل تعديل النتيجة بالدفع بكلا من أمير العماري ومهدي علي ويوسف الأمين وعلي كاظم وبيتر كوركيس مع تعديل بطريقة اللعب لكن دون جدوى بسبب تفوق دفاع الأحمر ومن خلفهم الحارس إبراهيم لطف الله.

وفي المقابل، لعب الكرواتي تالاتيتش، مدرب البحرين، بطريقة متوازنة دفاعيًا وهجوميًا مع إحكام السيطرة على مفاتيح لعب العراق في مقدمتهم المهاجم أيمن حسين، مع الاحتفاظ بالكرة في وسط الملعب وعدم فقدها بسهولة.