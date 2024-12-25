فوز دراماتيكي للأخضر السعودي على نظيره اليمني في «خليجي 26»

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ريمونتادا أمام نظيره اليمني في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي 26 وسط حضور 9200 متفرج، بعدما حول الأخضر تأخره بهدفين للمنتخب اليمني إلى فوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بنهاية المواجهة.

جدد الفوز الدراماتيكي للأخضر آماله في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام البحرين بنفس النتيجة، في الوقت الذي تلقى فيه المنتخب اليمني ثاني هزائمه بعد خسارته أيضًا في الجولة الأولى أمام المنتخب العراقي بهدف دون رد.

قدّم اليمن السعيد على الرغم من خسارته أداءً مميزًا ونجح في فرض تفوقه خلال الدقائق الأولى التي شهدت تسجيله هدفين متتاليين، جاء الأول عن طريق هارون الزبيدي في الدقيقة 8، ثم أضاف عبد المجيد صبارة الثاني في الدقيقة 27، إلا أن محمد كنو نجح في تقليص الفارق بهدف أول للمنتخب السعودي جاء في الدقيقة 30، ثم أدرك مصعب الجوير التعادل للسعودية من علامة الجزاء في الدقيقة 57، وفي الوقت بدل الضائع وعند الدقيقة 94 نجح عبدالله الحمدان في إدراك هدف الفوز للأخضر.

عقب الهدف، أشهر الحكم العُماني قاسم مطر الحاتمي البطاقة الحمراء للاعبي المنتخب اليمني رامي الوسماني وحمزة الريمي للاعتراض على احتساب الهدف الثالث للسعودية.

جاء هدفا المنتخب اليمني في المرمى السعودي للمرة الأولى في تاريخ مواجهات المنتخبين التي تشهد وصول مهاجمي اليمن إلى شباك الأخضر.