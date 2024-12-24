أخطاء دفاعية تكلف الأبيض الإماراتي الخسارة أمام الأزرق الكويتي

خسر الأبيض الإماراتي ١-٢ أمام نظيره المنتخب الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين ٢٦).

جاءت خسارة الإمارات بسبب أخطاء فادحة من مدافع المنتخب، خليفة الحمادي، بعد أن كان الأبيض متقدمًا بهدف سجله كايو كانيدو في الدقيقة السادسة.

استغل محمد دحام خطأً فادحًا للحمادي وسجل التعادل في الدقيقة السابعة عشر، وهو الأمر نفسه الذي تكرر في الهدف الثاني الذي سجله البديل معاذ العنزي في الدقيقة السابعة والثمانين من خطأ آخر لنفس اللاعب.

وشهدت المباراة حالة طرد لمدافع الأبيض الإماراتي كوامي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة السادسة والثمانين.

دوافع

دخل المنتخبان إلى أرضية الملعب وكل منهما يأمل في الفوز للحاق بصدارة المجموعة التي ذهبت إلى المنتخب العماني بعد فوزه بهدفين لهدف على نظيره المنتخب القطري في المباراة الأولى.

وسرعان ما سيطر الأبيض الإماراتي على مجريات اللعب، وتعددت محاولاته الهجومية التي أثمرت عن هدف مبكر تسبب فيه المتألق حارب عبد الله، الذي راوغ أكثر من لاعب داخل منطقة العمليات قبل أن يرفع الكرة بذكاء فوق الحارس الكويتي، انقض عليها كايو كانيدو ليسجل هدفًا مبكرًا لمنتخب الإمارات.

خطأ محبط

بعد تقدمهم، استحوذ لاعبو الأبيض الإماراتي على الكرة في وسط الملعب، فيما تراجع المنتخب الكويتي إلى منطقته.

على عكس مجريات اللعب، تسبب خطأ فادح لقلب الدفاع، خليفة الحمادي، في إحباط تقدم المنتخب الإماراتي بعد أن خطف الكويتي محمد دحام الكرة وانفرد بمرمى خالد عيسى قبل أن يسدد الكرة ليسجل هدف التعادل.

غير أن ذلك لم يثن عزيمة الأبيض الإماراتي الذي تابع هيمنته على مجريات اللعب وصنع فرصًا عدة عن طريق الأطراف والعمق، وضاعت له أهداف محققة من تحت أقدام فابيو ليما وحارب عبد الله والغساني، قبل أن يعلن الحكم عن انتهاء الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب الأبيض الإماراتي تعديلاً بدخول يحيى نادر، بديلاً لعبد الله حمد.

وكما كانت عليه البداية في الشوط الأول، هدد لاعبو منتخب الإمارات مرمى أصحاب الأرض منذ البداية.

سدد الغساني كرة تصدى لها الحارس الكويتي، وأضاع كايو كانيدو هدفًا وهو في مواجهة المرمى حيث تألق الحارس الرشيدي في التصدي لتسديدته القوية.

وتوالت تسديدات الأبيض ليتابع الحارس الكويتي تألقه في التصدي، وطالب كايو كانيدو بركلة جزاء بعد تعرضه للشد والسحب من الخلف لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب.

صمود كويتي

تكررت محاولات الأبيض الإماراتي في الوصول لمرمى أصحاب الأرض قابلها صمود دفاع المنتخب الكويتي الذي عمد إلى إبعاد الكرة من منطقته، فيما افتقد الأبيض الإماراتي للنجاعة الهجومية في ترجمة الفرص المتاحة خلال مناسبات عدة.

وسدد محمد دحام كرة تحولت إلى ركنية لم يستفد منها المنتخب الكويتي، وفرصة أخرى من مخالفة تم تنفيذها على حائط الصد الإماراتي.

بالمقابل، أهدر البديل برونو فرصة محققة للإمارات وهو في مواجهة المرمى إذ أطاح بالكرة فوق العارضة، ومرة أخرى أخطأ الحمادي في إرجاع الكرة للحارس عيسى ليستغلها البديل معاذ العنزي ويسجل ثاني أهداف الكويت.