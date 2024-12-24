«ريمونتادا» لمنتخب عمان أمام قطر في خليجي 26

بهدفين مقابل هدف، حصد منتخب عمان الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا ضمن منافسات كأس الخليج "خليجي زين 26"، والذي جاء على حساب نظيره القطري، حامل لقب كأس آسيا وأحد المنتخبات المرشحة لنيل اللقب، في لقائهما ضمن افتتاح الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من البطولة، والذي انتهى بهدفين مقابل هدف.

واحتشدت الجماهير العمانية في استاد جابر المبارك لدعم منتخبها، ولعبت دورًا بارزًا في تحقيق الانتصار على المنتخب القطري، حيث حول الفريق تأخره بهدف إلى فوز مستحق بنتيجة 2-1.

ونجح الأحمر في تحويل تأخره بهدف مبكر أحرزه العنابي في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، إلى فوز بهدفين جاءا عن طريق هداف المنتخب العماني عصام الصبحي (ركلة جزاء)، فيما جاء الثاني في الدقيقة 52.

واعتلى الأحمر العماني صدارة المجموعة مؤقتًا برصيد 4 نقاط حصدها من تعادله مع الكويت في الجولة الأولى، بالإضافة إلى الفوز على العنابي، فيما تجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة واحدة حصل عليها من التعادل في الجولة الأولى أمام منتخبنا.

وينتظر ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الإمارات والكويت في ختام الجولة، وبات المنتخب العماني قريبًا من حسم تأهله للدور نصف النهائي، حيث يحتاج إلى نقطة التعادل في لقائه المقبل أمام الإمارات على أقل تقدير.