سردار وكارتابيا يقودان شباب الأهلي للفوز على النصر في كأس المحترفين

فاز شباب الأهلي على ضيفه النصر بهدفين نظيفين سجلهما سردار أزمون وكارتابيا في الدقيقتين 47 و77 من زمن مباراتهما القوية والمثيرة على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، في ختام ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل، في لقاء الإياب على ملعب إستاد آل مكتوم.

وكان شباب الأهلي الأكثر سيطرة وخطورة في الشوط الأول، وتألق عبد الله التميمي حارس النصر، في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة، أبرزها انفراد من كارتابيا الذي سدد كرة حولها الحارس إلى ركلة ركنية، وانفراد من سردار أزمون عندما حاول لعب الكرة من فوق الحارس الذي أمسك الكرة، إلى جانب عدد من التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام لاعبي "الفرسان".

وبدأ شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة بهدف بكرة رأسية من سردار أزمون في الدقيقة 47، وتصدى بعدها التميمي بشكل رائع لتسديدة سردار في الدقيقة 51.

ونشط النصر بعدها، وضغط بقوة على دفاعات شباب الأهلي، وتألق حارس مرماه حسن حمزة، في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة.

وعاد التميمي إلى تألقه وتصدى لانفراد سردار في الدقيقة 64، قبل أن يضيف كارتابيا الهدف الثاني بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 77.