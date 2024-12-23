الوحدة ينتزع فوزاً ثميناً أمام الشارقة في ربع نهائي كأس "أديب"

انتزع الوحدة فوزاً ثميناً أمام ضيفه الشارقة بهدف أحرزه ليونيل وامبا في الدقيقة 85 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد مباراة متكافئة شهدت إهدار العديد من الفرص. تمكن وامبا من حسم النتيجة لمصلحة "العنابي" بتسديدة قوية في سقف المرمى بعد مشاركته بديلاً بخمس دقائق فقط، حيث نجح في فك شفرة دفاع الشارقة الذي لعب بتماسك وصمد أمام الهجمات التي قادها ثنائي الوحدة عمر خريبين وفاكوندو.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ضغطاً مكثفاً من الشارقة في محاولة لتعديل النتيجة بإدراك هدف التعادل، دون جدوى، لتنتهي المواجهة بفوز مهم للوحدة قبل مباراة الإياب يوم الأحد المقبل التي ستحدد هوية المتأهل إلى نصف النهائي.