Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
كرة القدم

البحرين يُعلن عن نفسه مبكرًا ويسقط الأخضر بثلاثة أهداف في خليجي 26

البحرين يُعلن عن نفسه مبكرًا ويسقط الأخضر بثلاثة أهداف في خليجي 26
البحرين يُعلن عن نفسه مبكرًا ويسقط الأخضر بثلاثة أهداف في خليجي 26
البحرين يُعلن عن نفسه مبكرًا ويسقط الأخضر بثلاثة أهداف في خليجي 26
البحرين يُعلن عن نفسه مبكرًا ويسقط الأخضر بثلاثة أهداف في خليجي 26
البحرين يُعلن عن نفسه مبكرًا ويسقط الأخضر بثلاثة أهداف في خليجي 26
البحرين يُعلن عن نفسه مبكرًا ويسقط الأخضر بثلاثة أهداف في خليجي 26

أحمد عبد اللطيف

اقتنص المنتخب البحريني أول ثلاث نقاط له في منافسات خليجي 26 بعدما كشر عن أنيابه بتحقيق فوز كبير أمام المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي عبر المنتخب اليمني بهدف مقابل لا شيء.

انطلقت المباراة بأفضلية للمنتخب البحريني الذي أعلن عن نفسه مبكرًا بتسديدات قوية جاءت خارج المرمى بتهديد مرمى السعودية، وأكد محمد مرهون أنه يفتتح التسجيل للأحمر البحريني ولكن حوّلها الحارس إلى ركلة ركنية حتى جاءت الدقيقة 18 لتشهد الهدف الأول للبحرين بضربة رأسية من مهدي عبد الجبار، وبعدها بـ 9 دقائق أحرز البحرين الهدف الثاني عن طريق مهدي الحميدان لينتهي الشوط الأول بتقدم بحريني.

ومع انطلاق الشوط الثاني دفع الفرنسي رينارد، مدرب السعودية، بعدد من الأوراق الهجومية بالدفع بالمهاجم سالم الدوسري الذي كاد أن يقلل الفارق مع أول لمسة بعد نزوله.

ومع وصول المباراة إلى الربع ساعة الأخيرة وتحديدًا في الدقيقة 71، أضاع الأخضر فرصة مزدوجة بتصدي القائم وحارس البحرين لها وبعدها بدقيقتين قلص الأخضر الفارق بإحراز مصعب الجوير الهدف الأول، وفشل دفاعه في الحفاظ على فارق الهدف ليتمكن محمد مرهون من إحراز الهدف الثالث للأحمر وفي الدقيقة 82 احتسب الحكم الكويتي أحمد العلي ركلة جزاء للأخضر تصدى لها صالح الشهري وأحرز الهدف الثاني للسعودية وضغط مهاجموه لإحراز هدف التعادل لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بتقدم البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتحصد أول ثلاث نقاط.