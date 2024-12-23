البحرين يُعلن عن نفسه مبكرًا ويسقط الأخضر بثلاثة أهداف في خليجي 26

اقتنص المنتخب البحريني أول ثلاث نقاط له في منافسات خليجي 26 بعدما كشر عن أنيابه بتحقيق فوز كبير أمام المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي عبر المنتخب اليمني بهدف مقابل لا شيء.

انطلقت المباراة بأفضلية للمنتخب البحريني الذي أعلن عن نفسه مبكرًا بتسديدات قوية جاءت خارج المرمى بتهديد مرمى السعودية، وأكد محمد مرهون أنه يفتتح التسجيل للأحمر البحريني ولكن حوّلها الحارس إلى ركلة ركنية حتى جاءت الدقيقة 18 لتشهد الهدف الأول للبحرين بضربة رأسية من مهدي عبد الجبار، وبعدها بـ 9 دقائق أحرز البحرين الهدف الثاني عن طريق مهدي الحميدان لينتهي الشوط الأول بتقدم بحريني.

ومع انطلاق الشوط الثاني دفع الفرنسي رينارد، مدرب السعودية، بعدد من الأوراق الهجومية بالدفع بالمهاجم سالم الدوسري الذي كاد أن يقلل الفارق مع أول لمسة بعد نزوله.

ومع وصول المباراة إلى الربع ساعة الأخيرة وتحديدًا في الدقيقة 71، أضاع الأخضر فرصة مزدوجة بتصدي القائم وحارس البحرين لها وبعدها بدقيقتين قلص الأخضر الفارق بإحراز مصعب الجوير الهدف الأول، وفشل دفاعه في الحفاظ على فارق الهدف ليتمكن محمد مرهون من إحراز الهدف الثالث للأحمر وفي الدقيقة 82 احتسب الحكم الكويتي أحمد العلي ركلة جزاء للأخضر تصدى لها صالح الشهري وأحرز الهدف الثاني للسعودية وضغط مهاجموه لإحراز هدف التعادل لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بتقدم البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتحصد أول ثلاث نقاط.