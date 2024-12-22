خليجي زين 26.. أول ثلاث نقاط للعراق في رحلة الدفاع عن اللقب

حصد أسود الرافدين أول ثلاث نقاط بالفوز على اليمن بهدف مقابل لا شيء أحرزه أيمن حسن في الدقيقة 64 من زمن المباراة التي جمعتهما في افتتاح منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لخليجي 26، ليبدأ الفائز رحلة الدفاع عن لقبه الذي تحقق في النسخة الأخيرة.

حقق المنتخبالعراقي فوزًا ثمينًا على نظيره المنتخب اليمني 1-0 مساء اليوم على ملعب استادجابر المبارك في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لبطولة خليجي زين 26، وانتظرمنتخب أسود الرافدين حتى الدقيقة 64 ليسجل هدف الفوز بواسطة أيمن حسين، وهذا هوأول فوز بالبطولة بعد تعادل منتخبات المجموعة الأولى أمس الأول، وبذلك يضع حامللقب النسخة السابقة أول ثلاث نقاط في رصيده في حملة الدفاع عن لقبه.

وفي ثانيمباريات المجموعة الثانية، يلتقي المنتخب العراقي بمنتخب البحرين في الثامنةوالنصف من مساء الأربعاء على ملعب استاد جابر الأحمد، في حين يتقابل المنتخباليمني والمنتخب السعودي في استاد جابر المبارك في الخامسة و25 دقيقة.