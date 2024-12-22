الوصل يضع قدمًا في نصف نهائي كأس ADIB بثلاثية في بني ياس

تغلب الوصل على ضيفه بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي أقيمت على استاد زعبيل، ليضع "الإمبراطور" قدمًا في نصف نهائي المسابقة.

تقدم الوصل في الشوط الأول عن طريق أداما ديالو في الدقيقة 36 بعد دخوله بديلًا لهاريس بسبب الإصابة، وأضاف جوناتاس سانتوس الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 49 بعد استلام تمريرة مثالية من زميله خيمينيز.

وأكد الوصل تفوقه بتسجيل الهدف الثالث برأسية سيونغ هيون في الدقيقة 63 وصلت إليه من ركنية علي صالح.

وقلص ماركوفيتش الفارق لبني ياس في الدقيقة 90+2.

وألغى حكم المباراة هدفًا لبني ياس في الدقيقة 70 بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو. ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب بني ياس يوم 30 من الشهر الجاري.