الأبيض الإماراتي يكتفي بالتعادل 1-1 مع شقيقه القطري





تعادل الأبيض الإماراتي مع شقيقه المنتخب القطري 1-1 مساء أمس على استاد جابر المبارك في ثاني مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير.

تقدم المنتخب القطري أولاً عن طريق أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 14، قبل أن يدرك يحيى الغساني التعادل في الدقيقة 45+1. وبهذه النتيجة، تساوت حظوظ جميع منتخبات المجموعة الأولى بنقطة واحدة لكل منتخب، بعد تعادل الكويت وعمان في المباراة الأولى بنفس النتيجة.

البداية

دخل المنتخبان المباراة وكل منهما يأمل في انطلاقة مثالية لمشواره في البطولة. وكانت المبادرة لصالح المنتخب القطري، الذي اندفع للهجوم منذ البداية، وتعددت محاولاته الهجومية حتى أثمرت جهوده عن ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد اصطدام الكرة بيد المدافع خليفة الحمادي. تقدم لتنفيذ الركلة أكرم عفيف وسددها بنجاح، مانحاً منتخبه التقدم بهدف.

العودة

انتظر الأبيض الإماراتي مرور نصف ساعة للدخول في أجواء المباراة، وبدأ في تهديد المرمى القطري بمحاولات متنوعة عبر الأطراف والعمق. أضاع حارب عبدالله فرصة بتسديدة فوق العارضة، بينما تألق الحارس القطري في التصدي لتسديدة خادعة من ميلوني، محولاً الكرة إلى ركلة زاوية.

نفذ المنتخب القطري هجمة مرتدة انتهت عند المعز علي، الذي سدد الكرة خارج الملعب. ثم عاد الأبيض الإماراتي لتهديد المرمى القطري وسجل هدفاً عن طريق برونو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. استمرت المحاولات الإماراتية حتى نجح المتألق يحيى الغساني في إدراك التعادل بمجهود فردي رائع، راوغ خلاله الدفاع القطري وسدد على يسار الحارس لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

الشوط الثاني

على عكس بدايته في الشوط الأول، جاءت بداية الأبيض الإماراتي قوية في الشوط الثاني، إذ اندفع للهجوم وتعددت محاولاته الهجومية، مما أجبر المنتخب القطري على التراجع إلى منطقته، ولكن دون فرص حقيقية. سدد ليما كرة خادعة، تألق الحارس برشم في التصدي لها وتحويلها إلى ركلة ركنية.

بالمقابل، اعتمد المنتخب القطري على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة تذكر. أضاع المنتخب الإماراتي عدة فرص بسبب التسرع وعدم التركيز. لجأ لاعبو المنتخب القطري لتعطيل اللعب، مما اضطر الحكم إلى إشهار البطاقات الصفراء لعدد منهم.

في الدقيقة الأخيرة، تردد البديل كايو كانيدو في تسديد كرة وهو في مواجهة المرمى، لتضيع فرصة خطيرة أخرى. وفي النهاية، أعلن الحكم عن انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1.