نقطة للكويت وعمان في افتتاح خليجي زين 26

حصد كل من منتخبي الكويت، صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب عمان نقطة واحدة في افتتاح بطولة خليجي زين 26، حيث فشل أصحاب الأرض في كسر عقدة الأحمر العماني وتحقيق الفوز بعد مشوار طويل لم يتمكنوا خلاله من الانتصار.

جاء الشوط الأول دون المستوى المتوسط، حيث تحفظ الفريقان بشكل كبير كعادة مباريات الافتتاح. وافتتح المهاجم يوسف ناصر أول أهداف خليجي 26 من أول تهديد على المرمى، مستغلًا عرضية مثالية من مشاري غنام في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 41، سنحت فرصة لمحمد دحام لمضاعفة النتيجة، لكنه أهدرها بشكل غريب. وفي نفس الدقيقة، استغل اللاعب عصام الصبحي عرضية مثالية ليسجل هدف التعادل لعمان.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الأول، وبعد مطالبة المنتخب العماني بركلة جزاء، كاد أن يتقدم بالهدف الثاني، إلا أن عارضة خالد الرشيدي تصدت للكرة على دفعتين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

الشوط الثانيشهدت الحصة الثانية من المباراة سيطرة المنتخب العماني على مجريات اللعب، وإن كانت الفرص الحقيقية قليلة. ففي الدقيقة 56، كاد خالد الرشيدي أن يفقد الكرة لتتسبب بهدف لعمان.

وفي الدقيقة 74، لم يستغل مهاجمو عمان كرة عرضية خطرة كانت كفيلة بتحقيق الهدف الثاني. وعاد المنتخب الكويتي في الدقيقة 77 بتحصل على فرصة خطيرة لم تجد من يكملها في الشباك.

وفي النهاية، أطلق حكم المباراة السعودي خالد الطريس صافرة النهاية، ليتقاسم الفريقان النقاط ويحصد كل منتخب نقطة واحدة.