الحوسني.. رقم قياسي بـ 13 مباراة بشباك نظيفة في الدوري

منح الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، لقب «القفاز الذهبي» لحارس شباب الأهلي، حمد المقبالي، مضيفاً أن حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني حقق رقماً قياسياً بنظافة شباكه في 13 مباراة.

وقدم أحمد عدداً من التوصيات لتطوير مستويات حراس المرمى مستقبلاً، بعد قيامه بدراسة رقمية لمستوى الحراس في المواسم الأخيرة، وصولاً للنسخة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين 2024 - 2025، وتتضمن التوصيات ضرورة زيادة التركيز من قبل مدرب الحراس على تحفيز «أسود الشباك» لمنع دخول أي هدف، والتأكيد على أولوية الشباك النظيفة باعتبارها من الوسائل المهمة لتحقيق البطولات، مع تطوير ردة الفعل الضعيفة في الآونة الأخيرة، والاهتمام بتطوير الحراس فنياً لتجنب أخطاء التمركز والتصدي واتخاذ القرار، والوصول بهم إلى أعلى درجات التركيز طوال المباراة، بعد ملاحظة تلقيهم لأهداف أكثر في الشوط الثاني، والأوقات المحتسبة بدلاً من الضائع.

وشدّد على ضرورة تدريب الحراس من خلال الكرات المتحركة لأنها تمنحهم واقعية المباراة، مع تضمن برنامج التدريب وسائل لاتخاذ القرارات السليمة والمتابعة الجيدة لحركة الكرة، والتواصل مع الزميل، وزيادة تدريبات التصدي للكرات من داخل منطقة الجزاء، بعدما كشفت الدراسة أن أكثر الأهداف سجلت من داخلها، وأوصى كذلك بزيادة تدريبات ردة الفعل من داخل منطقة الـ6 ياردة، والتعامل مع الكرات العرضية والرأسية، مشيراً إلى أنها لها تدريبات خاصة يجب أن يتقنها مدرب الحراس، إلى جانب تدريبات مواجهة الانفراد الصريح، والتسديد المواجه للمرمى من داخل حدود الـ6 ياردة، ونوه إلى أن أدوار الحراس تختلف في الوقت الحالي عن السابق، بعدما أصبحوا مطالبين بالقيام بأدوار ينفذها المدافعون.

وبالنسبة لأبرز الإحصائيات الرقمية لحراس المرمى في النسخة الأخيرة للدوري، كشف الدكتور زكريا، أنه شارك 34 حارساً من جملة 410 لاعبين مثلوا 14 نادياً، ويتحمل الحراس مسؤولية 134 هدفاً بنسبة 23 % من الأهداف المسجلة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعد كبيراً، وإلى أن حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، ينفرد بتحمله مسؤولية هدف واحد، فيما ينفرد كل من فهد الظنحاني حارس بني ياس، وعلي الحوسني حارس عجمان، بالمشاركة في جميع المباريات، والظنحاني بكونه الأكثر تصدياً بـ95 إنقاذاً، بينما كان حمدان الحمادي من الشارقة، أصغر حارس شارك في الدوري، وحقق زميله عادل الحوسني، الرقم القياسي في الشباك النظيفة طوال تاريخ دوري المحترفين، بخروجه بشباك نظيفة في 13 مباراة، وهو أيضاً الحارس الوحيد الذي حصل على بطاقة حمراء في النسخة الأخيرة، منوهاً إلى أنه حل بالمركز الثاني في قائمة أفضل حراس الدوري بفارق فني ضئيل وبعد منافسة شرسة مع حمد المقبالي، وإلى أن علي خصيف حارس الجزيرة، أفضل من مرر لزملائه بـ471 تمريرة صحيحة، وسهيل عبد الله حارس دبا الحصن، الأفضل في الكرات الهوائية، وسلطان المنذري حارس كلباء، الأفضل في التمريرات الطويلة بـ157 تمريرة.

وكشف عن بعض الأرقام الأخرى التي أسفرت عنها الدراسة، وأبرزها أن الجولتين الثالثة والخامسة الأعلى تسجيلاً بـ33 هدفاً، والجولتين 18 و19 الأقل تسجيلاً بـ13 هدفاً، وأن الموسم المنتهي الأقل تسجيلاً من الموسم الذي يسبقه بعدما شهد 582 هدفاً، ويسبقه موسم 2023 - 2024، وقال إنه سجل في الدور الأول للموسم الأخير 307 أهداف، وفي الدور الثاني 275 هدفاً، وسجل من داخل منطقة الجزاء 515 هدفاً، ومن داخل منطقة الـ6 ياردات 167 هدفاً، ونوه إلى أن التفوق في الشوط الأول دائماً ما كان مؤثراً في نتيجة المباراة، وتفوق خلاله «الفرسان» في 13 مباراة، وكان خلاله الأقل استقبالاً بـ9 أهداف، وكان الشوط الثاني الأكثر أهدافاً بتسجيل 317 هدفاً، والشارقة الأفضل تفوقاً خلاله في 16 مباراة، وتلقى 10 أهداف، وشهدت المباريات تسجيل 71 هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً للضائع، وسجل 278 هدفاً في المنطقة الأرضية للمرمى، و156 هدفاً من تمريرات عرضية.



