العين يعود للانتصارات برباعية في شباك مضيفه العروبة

عاد العين لجادة الانتصارات بعد سلسلة نتائج سلبية داخليا وخارجيا، وحقق فوزا كبيرا على مضيفه العروبة 4-2 مساء اليوم على ملعب استاد دبا لحساب الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة قفز إلى المركز السادس برصيد (11 نقطة) مع مباراتين مؤجلتين، بينما بقي العروبة، في المركز الثالث عشر، قبل الأخير برصيد ( 3 نقاط)، وسجل أهداف العين كل من سفيان رحيمي، في الدقيقة 13، ولابا كودجو هدفين، في الدقيقتين 29، و61 وعوض الله، في الدقيقة 44، واحرز للعروبة محمد رضا ازادي، في الدقيقة 74، وجابريل كاك، في الدقيقة 78، وهذا هو الفوز الأول للعين على العروبة بالدوري إذ سبق وأن تعادلا في مباراتين سابقتين بالموسم.

الشوط الأول

أنهي العين الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة بعد أن سيطر تماما على مجريات اللعب وظهرت رغبته القوية في الوصول للمرمى منذ البداية ليهدر أكثر من فرصة خلال الدقائق الخمس الأولى، ومقابل تراجع واضح للعروبة واصل الفريق البنفسجي ضغطه ليجبر أصحاب الأرض على ارتكاب الأخطاء في الوسط ومنطقة العمليات وهو ما استثمره العيناوية على خير نسق ليسجلوا الهدف الأول عن طريق رحيمي، الذي استفاد من خطأ دفاعي أمام المرمى، وواصل العين تفوقه وضغطه الهجومي ليستفيد المهاجم التوغولى لابا كودجو من خطأ لحارس المرمى ويحرز الهدف الثاني.

محاولة

وحاول العروبة خطف هدف يقلص به الفارق عن طريق المرتدات ولكن دفاع العين كان يقظا وأفسد جميع المحاولات، بينما علت رأسية لوكاس روزا، فوق عارضة الحارس خالد عيسى، قبل أن يعود العين ليسجل هدفا ثالثا عن طريق عوض الله، الذي استقبل تمريرة ذكية من رحيمي، داخل المنطقة ودار حول نفسه وسدد في المرمى، وبالمقابل أضاع بوباكار تراولي، هدفا محققا للعروبة وهو على انفراد تام بالمرمى إذ أطاح الكرة فوق العارضة وسط حسرته ودهشة رفاقه لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بثلاثية.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني وخلال الدقائق الست الأولى أضاع كل فريق أكثر من فرصة للتسجيل، وصعد العروبة من طلعاته الهجومية وعلت راسية روزا، فوق العارضة، بينما تصدى حارس العين خالد عيسى لتسديدة تراوري، وبالمقابل سدد رحيمي كرة فوق العارضة، قبل أن يسجل لابا ثاني أهدافه الرابع للعين بعد عرضية مثالية لعوض الله، وتدخلت الفيديو لتلغى هدفا للعروبة سجله تراوري، الذي نال بطاقة صفراء عوضا عن ذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفة بضرب مدافع العين كوامي، قبل التسجيل.

تقليص الفارق

بحلول الدقيقة 74 قلص البديل محمد ازادي، الفارق بتسجيله هدفا للعروبة، فيما العين كاد أن يسجل هدفا خامسا لولا تألق حارس المرمى عبدالله يوسف، الذي تصدى لتسديدتين لرحيمي ولابا كودجو على التوالي، وأضاف العروبة هدفا ثانيا سجله جابريل كاك، مستفيدا من ارتباك واضح في دفاع العين لتصبح النتيجة 4-2، وتألق خالد عيسى، في انقاذ مرمى العين من هدف ثالث بعد تسديدة قوية من بوباكار تراولي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز العين بأربعة أهداف مقابل هدفين.