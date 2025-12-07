منتخبنا الأولمبي يفوز على اليمن ويقترب من قبل نهائي خليجي تحت 23 سنة

إيهاب زهدي

اقترب منتخبنا الوطني، مساء اليوم، من التأهل إلى الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من كأس الخليج تحت 23 سنة المقامة في قطر حالياً، بعد فوزه على المنتخب اليمني 3-1، في مباراتهما على ملعب رقم 1 في منطقة أسباير زون، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.



وافتتح المنتخب اليمني التسجيل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تعادل منتخبنا بهدف علي المعمري في الدقيقة 58، ثم سجل منصور المنهالي وحازم عباس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و2 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ويختتم منتخبنا مشواره في المجموعة في الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل بتوقيت الإمارات، بلقاء المنتخب العراقي في الجولة الثالثة والأخيرة.



وعزز «الأبيض» الأولمبي صدارته لمجموعته بوصوله إلى 6 نقاط، بعدما سبق وفاز في الجولة الأولى على نظيره المنتخب العماني 2-1، وتشارك المنتخبان اليمني والعراقي المركز الثاني برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد فوز اليمن في الجولة الأولى على العراق 2-1، والعراق على عمان في الجولة الثانية 2-0.