«الأبيض الأولمبي» يدشن مشاركته في «خليجي الدوحة» بمواجهة عُمان



يدشن منتخبنا الوطني الأولمبي، مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة، بلقاء قوي مع نظيره المنتخب العُماني في الساعة الرابعة عصر غد الخميس بتوقيت الإمارات، ضمن المجموعة الثانية على الملعب رقم 1 في أسباير زون في العاصمة القطرية الدوحة المستضيفة للبطولة حتى 16 ديسمبر المقبل الجاري، وتشهد المجموعة نفسها، مواجهة بين منتخبي اليمن والعراق في الساعة الثالثة و45 دقيقة عصراً، على الملعب رقم 2 في أسباير زون.



واستعد «الأبيض» الأولمبي للبطولة بعدد من المعسكرات، وآخرها معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، بمشاركة 28 لاعباً خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الماضي، وغادر بعدها إلى الدوحة للاستعدادات الأخيرة للنسخة الأولى من البطولة التي تنظم تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وبمشاركة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر، السعودية، البحرين والكويت.



واستقر مدرب «الأبيض» الأولمبي مارسيلو برولي، على قائمة من 23 لاعباً لخوض مباريات البطولة، وهم عدلي محمد، مرزوق البدواوي، خالد توحید في حراسة المرمى، ومعهم جمال خليفة، منصور صالح المنهالي، يوسف المرزوقي، زاید خميس، منصور علي، هزاع شهاب، مبارك بن زامة، أحمد مال الله، لیونارد، أميسيميكو، علي عبدالعزيز، سوسو سولومون، سیف صالح المنهالي، مطر زعل، ضاري فهد، حازم عباس، أحمد رائد، علي المعمري، منصور المنهالي، غيث عبدالله وأحمد نبيل.



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 16 ديسمبر في استاد 974، الذي احتضن عدداً من مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022، بينما تقام 14 مباراة في دور المجموعات، في ملعبين في منطقة أسباير زون التي استضافت مؤخراً النسخة التاريخية من كأس العالم تحت 17 سنة، ويسمح للمشجعين بحضور جميع المباريات الخليجية في دور المجموعات مجاناً.