«الأبيض» كامل العدد في تدريبه الأخير قبل السفر إلى كأس العرب

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، تدريباته في معسكره الداخلي في دبي قبل السفر إلى قطر استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العرب المقررة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً تم توزيعهم على 4 مجموعات، ويلعب «الأبيض» في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الأردن ومصر، والكويت.

ويضم منتخبنا الوطني في معسكره الداخلي في دبي، 24 لاعباً اختارهم الجهاز الفني لـ «الأبيض»، والذي يقوده المدرب الروماني اولاريو كوزمين، لتمثيل الإمارات في بطولة كأس العرب، حيث ارتفع عدد عناصر الشارقة إلى 7 لاعبين في القائمة بعد استدعاء الحارس عادل الحوسني ليون بديلاً لحارس العين المصاب خالد عيسى، وهم: عادل الحوسني، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، ماجد راشد، لوان بيريرا، كايو لوكاس، وحارب عبد الله.

بينما تم اختيار 4 لاعبين من كل من: شباب الأهلي والوحدة، في القائمة التي تضم من «الفرسان» الحارس حمد المقبالي، ولاعب الوسط يحيى الغساني، والمهاجمين سلطان عادل ومحمد جمعة المنصوري، ومن «العنابي» لوكاس بيمينتا، علاء زهير، روبن فيليب، وساشا، وتم اختيار 3 لاعبين من الجزيرة، وهم الحارس علي خصيف، ريتشارد أوكونور، وبرونو أوليفيرا، ولاعبين من كل من العين والوصل، وهما كوامي كوايدو ويحيى نادر من «الزعيم»، ونيكولاس خيمينيز وعلي صالح من «الإمبراطور»، ولاعب واحد من كل من عجمان عصام فايز، ومن النصر غوستافو اليكس.

ويدشن «الأبيض» مشواره في البطولة العربية بلقاء المنتخب الأردني يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، ويسبقها لقاء منتخبي مصر والكويت يوم الثلاثاء المقبل، وتشهد الجولة الثانية للمجموعة الثالثة يوم 6 ديسمبر المقبل، مواجهتي الإمارات مع مصر، والكويت مع الأردن، وسيكون الختام بالجولة الثالثة والأخيرة يوم 9 من الشهر نفسه، بمواجهتي الإمارات مع الكويت، ومصر مع الأردن.

يذكر أن منتخبنا الوطني لم يشارك في بطولات كأس العرب قبل نسخة 1998، وحقق وقتها أفضل نتائجه في البطولة، باحتلال المركز الرابع بعدما لعب 4 مباريات، وحقق الفوز في مباراة واحدة فقط، وخسر 3 مباريات، وسجل 6 أهداف، وتلقى مرماه 8 أهداف، ثم غاب عن المشاركة بعدها مجدداً حتى نسخة 2021، وتأهل وقتها للدور ربع النهائي، بعدما خاض 8 مباريات، وحقق الفوز في 3 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتلقى مرماه 15 هدفاً، وسجل 9 أهداف.