العراق يقترب من حلم غاب 40 عاماً و«الأخضر» يعاني صدمة المفاجأة

أصبح الطريق إلى كأس العالم 2026 أمريكا وكندا والمكسيك، أكثر وضوحاً أمام عمالقة كرة القدم الآسيوية، منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية، مع احتفاظها بسجل خالٍ من الهزائم، بتحقيقها الفوز في الجولة السادسة من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية، ويتوقع حسمهم لبطاقات التأهل المباشر إلى المونديال، عندما يخوضون مبارياتهم في الجولة السابعة المقررة 20 مارس المقبل.

فيما شهدت الجولة السادسة أيضاً، فوزاً تاريخياً لمنتخبنا الوطني على ضيفه «العنابي» القطري، وتحقيق منتخب إندونيسيا المفاجأة بالفوز على ضيفه «الأخضر» السعودي، وتعادل بطعم الانتصار للبحرين مع أستراليا، وفلسطين مع كوريا الجنوبية، واتخذ المنتخب العراقي خطوة مهمة لإنهاء فترة الغياب التي دامت 40 عاماً من الظهور في المونديال، بفوز صعب على منتخب سلطنة عمان.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث تلقائياً إلى كأس العالم، كما تتأهل الستة منتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها إلى الدور الرابع، حيث يتنافسان على آخر مركزين مؤهلين مباشرةً، ويتأهل فريق إضافي بعد ذلك إلى ملحق البطولة، حيث تتنافس 6 منتخبات على آخر تذكرتين للمشاركة في النهائيات العالمية.

المجموعة الأولى

لم يكن لدى كوريا الشمالية التي تلعب مبارياتها في لاوس كأرض محايدة، أي فرصة حقيقية، حتى وقت متأخر من المباراة ضد أوزبكستان في المجموعة الأولى، والذي وصل إلى المباراة قادماً من خسارة أمام قطر في الدوحة الأسبوع الماضي، ونجح لاعبها أبوسبيك فايزولاييف في تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز، لتحصل أوزبكستان على 3 نقاط حاسمة، وتعزز موقعها بالمركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وظلت كوريا الشمالية بالمركز السادس الأخير بنقطتين، واستمر فشلها في تحقيق أي انتصار في مبارياتها بالمجموعة، وتبدو حظوظها الآن ضعيفة للغاية على آمالها في التأهل المباشر، بل وحتى تأمين المركز الثالث أو الرابع سيصبح صعباً، وفي المقابل، واصلت أوزبكستان زيارة الشباك، التي لم تغب عنها في 3 مباريات فقط، من آخر 19 مباراة خاضها في تصفيات كأس العالم.

وحافظت إيران على صدارة المجموعة، بالوصول إلى 16 نقطة، بعد فوز صعب ومثير 3-2 على مضيفتها قرغيزستان، التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط في المركز الخامس، بعدما خسرت 5 من 6 مباريات في الدور الثالث، ولكنها لم تفشل في التسجيل سوى مرة واحدة، كانت أمام الإمارات، في آخر 12 مباراة.

شهد استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ليلة لا تنسى لمهاجم «الأبيض» فابيو دي ليما، بعدما سجل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في فوز مذهل بنتيجة 5-0 على قطر، بطل آسيا في آخر نسختين، وفك «الأبيض» الاشتباك، وغرد منفرداً في المركز الثالث، برصيد 10 نقاط، وتوقف رصيد قطر عند 7 نقاط في المركز الرابع.

المجموعة الثانية

كان المنتخب الفلسطيني يأمل في بث روح جديدة، في رحلته بتصفيات المجموعة الثانية، بعدما حصد نقطتين فقط قبل مواجهته ضد ضيفه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة السادسة، وحقق بداية رائعة، وسجل هدفاً، لكن تقدمه لم يستمر سوى 4 دقائق، وتمكن الضيف الكوري بعد سلسلة من 11 تمريرة، وصلت إلى الثلث الأخير، من إدراك التعادل، لتنتهي المباراة 1-1، ويعزز «محاربو التايجوك» موقعهم في الصدارة، بالوصول إلى 14 نقطة، وظلت فلسطين بالمركز السادس الأخير، بعد حصولها على نقطة إيجابية، والوصول إلى 3 نقاط.

بينما خسر منتخب عمان على أرضه أمام المنتخب العراقي بهدف وحيد، سجله يوسف أمين، وحافظ «أسود الرافدين» على نظافة شباكه في 9 من آخر 10 مباريات خاضها في التصفيات، واقتربوا خطوة أخرى من التأهل إلى المونديال، بالانفراد بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، وتجمد رصيد عمان عند 6 نقاط في المركز الرابع، وبفارق 3 نقاط عن المنتخب الأردني بالمركز الثالث، بعد عودته بالتعادل 1-1، من أمام مضيفه المنتخب الكويتي، الذي حل في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ولم يخسر «النشامى» سوى مرة واحدة فقط، من آخر 10 مباريات خاضها في التصفيات، بينما لم يحقق «الأزرق» أي انتصار حتى الآن، وأصبح عليه القتال أكثر في بقية مبارياته للوصول إلى نهائيات المونديال للمرة الثانية.

المجموعة الثالثة

كانت مواجهة اليابان أمام الصين صعبة للغاية، ولكن «الساموراي» نجح في استكمال سلسلته الخالية من الهزائم في التصفيات، وعاد من خارج أرضه بفوز ثمين 3-1، ووصل إلى الانتصار 11 من 12 مباراة خارج أرضه، ولم يستقبل أكثر من هدف في التصفيات، منذ خسارته أمام الإمارات 1-2 في سبتمبر 2016، وعزز منتخب اليابان صدارته للمجموعة الثالثة، بوصوله إلى 16 نقطة.

كما حافظت أستراليا على المركز الثاني، بوصولها إلى 7 نقاط، بعد تعادلها 2-2 أمام مضيفتها البحرين، وتعرض «الأخضر» السعودي لخسارة مفاجئة أمام مضيفه المنتخب الإندونيسي 0-2، وهي الخسارة الرابعة في آخر 31 مباراة خاضها في التصفيات، ليشتعل الصراع على المركز الثالث بين إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين، وفي رصيد كل منهم 6 نقاط في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس بالترتيب، بفارق الأهداف.