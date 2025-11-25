«الأبيض» يدشن معسكره الداخلي في دبي استعداداً لكأس العرب



يدشن منتخبنا الوطني الأول معسكره الداخلي في دبي غداً الأربعاء، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، بعد انتهاء لاعبي شباب الأهلي والشارقة والوحدة من مشاركاتهم مع أنديتهم في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وينضم إليهم لاعبو الوصل بعد غد الخميس، عقب انتهاء مشاركتهم مع ناديهم في بطولة دوري أبطال آسيا الثانية، ويستمر المعسكر حتى موعد السفر إلى قطر الجمعة المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.



واختار كوزمين 23 لاعباً في قائمة «الأبيض» المشاركة في كأس العرب، وتختلف عن القائمة المختارة لخوض مباراتي العراق الأخيرتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في استبعاد كل من الحارس عادل الحوسني، وعبدالله رمضان، وخليفة الحمادي، ومحمد ربيع، وغوستافو أليكس، وغاستون سواريز، وكايو كانيدو، ومحمد عوض الله، وعودة الرباعي يحيى الغساني، ومحمد جمعة المنصوري، وساشا، وعصام فايز.

وضمت قائمة منتخب الإمارات إلى جانب الرباعي العائد كلاً من علي خصيف، وخالد عيسى، وحمد المقبالي، ولوكاس بيمينتا، وعلاء زهير، وكوامي كوايدو، وروبن فيليب، وخالد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وريتشارد أوكونور، ونيكولاس خيمينيز، ويحيى نادر، وماجد راشد، ولوان بيريرا، وبرونو أوليفيرا، وكايو لوكاس، وعلي صالح، وحارب عبدالله، وسلطان عادل.



ويلعب المنتخب الوطني في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبي مصر والأردن، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة منتخبي الكويت وموريتانيا، وستكون انطلاقة «الأبيض» بلقاء المنتخب الأردني في الجولة الأولى يوم 3 ديسمبر المقبل، ثم يلتقي المنتخب المصري في الجولة الثانية يوم 6، ويختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء الفائز من الكويت وموريتانيا يوم 9 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة.



ويذكر أنه كما كان الحال خلال مونديال قطر 2022، سيستضيف ملعب البيت المباراة الافتتاحية للبطولة العربية، ويحتضن ملعب استاد لوسيل المباراة النهائية للبطولة المشارك فيها 16 منتخباً من كل من الاتحادين الآسيوي والأفريقي لكرة القدم، مع العلم أن الإمارات تأهلت إلى النهائيات العربية بشكل تلقائي مع كل من قطر بصفتها الدولة المضيفة، والجزائر بطلة النسخة السابقة، بالإضافة إلى أعلى 6 منتخبات تصنيفاً وقت إجراء القرعة، وهي مصر، والعراق، والأردن، والمغرب، والسعودية، وتونس، أما المقاعد السبعة المتبقية فسيتم تحديدها من خلال سلسلة من مباريات التأهل بنظام المباراة الواحدة، المزمع إقامتها في قطر اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.