السعودية.. حسابات معقدة للتأهل إلى المونديال بعد ثنائية إندونيسيا

خسر منتخب السعودية لكرة القدم أمام مضيفه الإندونيسيّ بثنائية نظيفة، ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سجل هدفي إندونيسيا مارسيلينو فردينان في الدقيقتين 32 و57.

عقّدت الهزيمة من حسابات التأهل بالمجموعة الثالثة، بعدما توقف رصيد "الأخضر السعودي" عند 6 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن منتخب إندونيسيا الذي صعد للمركز الثالث، وهو نفس رصيد منتخب أستراليا الثاني، وكذلك الصين خامس الترتيب.

وتعثرت الصين في التوقيت أمام المنتخب الياباني (3-1) ليواصل "الساموراي" تحليقه في الصدارة برصيد 16 نقطة.

حسابات معقدة

يتأهل الأول والثاني من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026. في حين يتأهل صاحبا المركز الثالث والرابع من كل مجموعة إلى المرحلة الرابعة.

تضم المرحلة الرابعة 6 منتخبات تشارك عبر مجموعتين، يتأهل الأول من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، ويتأهل الثاني من كل مجموعة للمرحلة الخامسة والختامية من التصفيات.

حجز المنتخب الياباني بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 بعدما ابتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه قبل 4 جولات من نهاية المنافسات.

سيكون أمام المنتخب الأسترالي وكذلك البحريني (نقاط) فرصة للانفراد بالمركز الثاني حين يتواجهان، "الثلاثاء"، في ختام الجولة الحالية من التصفيات.