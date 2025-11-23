قائمة «الأبيض» تشهد عودة فايز وساشا وجمعة استعداداً لكأس العرب



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب المقررة في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، ومنها قائمة المنتخب الوطني الأول. وشهدت القائمة المختارة من قبل المدرب الروماني اولاريو كوزمين، عودة كل من عصام فايز وساشا ومحمد جمعة المنصوري إلى صفوف «الأبيض» لخوض البطولة العربية، واستبعاد عبد الله رمضان.



وضمت القائمة 23 لاعباً، وهم علي خصيف، خالد عيسى، وحمد المقبالي في حراسة المرمى، ومعهم لوكاس بيمينتا، ساشا، علاء زهير، كوامي، روبن، خالد الظنحاني، ميلوني، ريتشارد أوكونور، عصام فايز، خيمينيز، يحيى نادر، ماجد راشد، محمد جمعة المنصوري، لوان بيريرا، برونو، كايو لوكاس، علي صالح، يحيى الغساني، حارب عبد الله وسلطان عادل.



يذكر أن منتخبنا سيبدأ معسكره في دبي مساء الأربعاء المقبل، على أن يسافر إلى قطر يوم الجمعة، استعداداً لخوض مبارياته في البطولة العربية ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبي مصر والأردن، والمنتخب الفائز من مواجهة منتخبي الكويت وموريتانيا بعد غد الثلاثاء، ضمن الدور التمهيدي للبطولة.