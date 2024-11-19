3 قمم عربية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026

تترقب جماهير القارة الآسيوية، اليوم الثلاثاء، 9 مباريات يتوقع أن تشهد أحداثاً رائعة، وانتصارات سعيدة، ونتائج أخرى درامية، في إطار الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية، من ضمنها 3 قمم عربية تجمع الإمارات مع قطر، وعُمان مع العراق، والكويت مع الأردن، إلى جانب خوض السعودية والبحرين وفلسطين مواجهات صعبة للمحافظة على طموحاتها في حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

المجموعة الأولى

تشهد المجموعة الأولى من التصفيات مواجهات كوريا الشمالية مع أوزبكستان، وقيرغيزستان مع إيران، وقمة «الأبيض» و«العنابي» التي تحظى بالأهمية الكبرى بعدما أنعش منتخبنا الوطني وشقيقه القطري بفوزهما في الجولة الماضية، آمال المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة إلى المونديال المقبل، بعد فوز منتخبنا على ضيفه قيرغيزستان 3 ـ 0، و«العنابي» على أوزبكستان 3 ـ 2. يدخل المنتخبان مباراة اليوم، وفي رصيد كل منهما 7 نقاط، ويتفوق منتخبنا بالتواجد في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نظيره القطري، وبالتالي سيكون من الصعب على أي منهما خسارة أي نقاط في استاد آل نهيان بأبوظبي، إذا كانا يريدان البقاء على مسافة قريبة من إيران وأوزبكستان، واللذين يحتلان المركزين الأول والثاني برصيد 13 و10 نقاط بالترتيب، وتبدو مباراتهما على الورق محسومة لصالحهما في الجولة السادسة، مع تواجد قيرغيزستان في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وكوريا الشمالية في المركز السادس الأخير بنقطة واحدة.

المجموعة الثانية

ترفع منتخبات المجموعة الثانية شعار «لا بديل عن الفوز» عندما تخوض مواجهات الجولة السادسة، وتلتقي فيها فلسطين مع كوريا الجنوبية، وعُمان مع العراق، والكويت مع الأردن، وتبدو الأمور أكثر صعوبة على المنتخب الفلسطيني الذي يحتل المركز السادس الأخير بنقطتين فقط، عندما يستقبل المنتخب الكوري الجنوبي الأكثر قوة، والمتصدر للمجموعة برصيد 13 نقطة، والذي بات أقوى المرشحين لحجز أول مقاعد التأهل المباشرة عن المجموعة. ويملك المنتخب الكوري المهاجم العائد بعد غياب منذ أكتوبر الماضي، سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والذي سجل 50 هدفاً دولياً، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي بلاده على مر التاريخ، ويحتاج إلى 9 أهداف أخرى لتجاوز الأسطورة تشا بوم-كون.

في حين، تملك الأردن 8 نقاط في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن العراق في المركز الثالث، ولا يزال الصراع بينهما شرساً بعد تعادلهما السلبي في الجولة الماضية، ويسعيان بكل قوتهما إلى الفوز اليوم، أمام أصحاب الأرض منتخبي سلطنة عمان والكويت صاحبي المركزين الرابع والخامس برصيد 6 و5 نقاط بالترتيب، واللذين يبحثان بدورهما عن الفوز، لقلب موازين القوى في المجموعة، والدخول بقوة في الصراع على بطاقتي التأهل المباشر.

المجموعة الثالثة

تبدو الأمور أكثر تعقيداً في المجموعة الثالثة مع تساوي أستراليا والسعودية والصين برصيد 6 نقاط، مع تواجدهم في المراكز الثاني والثالث والرابع بفارق الأهداف، وتنتظرهما مواجهات صعبة في الجولة السادسة، عندما تحل السعودية ضيفاً على إندونيسيا، وتستقبل الصين والبحرين كلاً من اليابان وأستراليا بالترتيب، وبالتأكيد سيبحث الجميع عن الفوز، خاصة البحرين وإندونيسيا في المركزين الخامس والسادس برصيد 5 و3 نقاط بالترتيب.

ولم يحقق البحرين أي فوز منذ انتصاره المثير على أستراليا في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في سبتمبر الماضي، وحقق نقطتين فقط من مبارياته الأربع التالية ليحتل المركز الخامس، ويعانى الفريق من خسارة متأخرة 0 ـ 1 أمام الصين في الجولة الماضية، ولا يزال المنتخب البحريني في المنافسة على التأهل المباشر إلى النهائيات، ويأمل اليوم في إلحاق هزيمة أخرى بأستراليا عندما يلتقي الفريقان في الرفاع.

بينما تتصدر اليابان المجموعة برصيد 13 نقطة، وتقترب بقوة من التأهل المباشر لكأس العالم للمرة الثامنة على التوالي، ولكن الاستفاقة الأخيرة للصين في التصفيات، دفعت هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني، إلى تحذير لاعبيه من التكاسل، وطالبهم بالمواصلة بذات الوتيرة العالية حتى يتم حسم التأهل، ويتوقع أداءً مشابهاً اليوم، لما قدمه الفريق في الجولة الخامسة، عندما حقق الفوز على إندونيسيا 4 ـ 0.