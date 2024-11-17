تصفيات أمم إفريقيا: غيراسي يعزز حظوظ غينيا في بلوغ النهائيات

عزز مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني سيرهو غيراسي حظوظ منتخب بلاده غينيا في بلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة العام المقبل في المغرب، بتسجيله هدف الفوز القاتل على ضيفته جمهورية الكونغو الديموقراطية 1-0 في أبيدجان في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وسجل غيراسي الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع اثر تمريرة من مدافع دن هاغ الهولندي سيكو سيلا.

وهو الفوز الثالث تواليا لغينيا التي عززت موقعها في المركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين امام منافستها الوحيدة على البطاقة الثانية للمجموعة تنزانيا الفائزة على مضيفتها إثيوبيا بهدفين نظيفين سجلها سايمون مسوفا (15) وفيصل سلوم (31) في كينشاسا.

ويلتقي المنتخبان التنزاني والغيني الثلاثاء المقبل في دار السلام في قمة نارية لتحديد صاحب البطاقة الثانية عن المجموعة.ويكفي غينيا التعادل للحاق بركب المتأهلين، فيما باتت تنزانيا مطالبة بالفوز لحجز بطاقتها.في المقابل، منيت جمهورية الكونغو الديموقراطية التي كانت ضامنة تأهلها منذ الجولة الرابعة، بخسارتها الاولى بعد أربعة انتصارات متتالية فتجمد رصيدها عند 12 نقطة.