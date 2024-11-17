ألمانيا تدك شباك البوسنة بسباعية في دوري الأمم الأوروبية

حسم المنتخب الألماني صدارة المجموعة الثالثة ضمن المستوى الاول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه الساحق بسباعية نظيفة على حساب ضيفه البوسنة والهرسك في الجولة الخامسة قبل الاخيرة السبت في فرايبورغ.وسجّل أهداف "دي مانشافت" كل من جمال موسيالا (2) وتيم كلايندينست (23 و79) وكاي هافيرتس (37) وفلوريان فيرتس (50 و57) والبديل لوروا سانيه (67).

ورفع الألمان رصيدهم الى 13 نقطة، فيما تجمّد رصيد البوسنة عند نقطة يتيمة في المركز الاخير. وكان المنتخب الألماني حسم تأهله منذ الجولة الرابعة عقب فوزه على هولندا 1-0.ولم ينتظر المنتخب الألماني الذي هزم البوسنيين ذهابا على ارضهم 2-1، سوى دقيقتين من أجل إظهار رغبته في تحقيق فوزه الثالث تواليا، وتمكن مهاجم بايرن ميونيخ موسيالا من تسجيل هدف مبكر من كرة رأسية اثر عرضية زميله في الفريق البافاري وقائد المنتخب يوزوا كيميش (2).

وعزّز أصحاب الأرض تقدمهم عن طريق مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ كلايندينست اثر متابعته من مسافة قريبة تسديدة للاعب وسط باير ليفركوزن روبرت أندريش من خارج المنطقة خدعت المدافعين والحارس في طريقها الى المرمى (23).

وكاد موسيالا يسجّل هدفه الثاني عندما سدّد كرة مقوّسة مرت قريبة جدا من المرمى (32).وأضاف هافيرتس الثالث من لعبة جماعية رائعة بعدما تبادل صانع العاب ليفركوزن فلوريان فيرتس وزميله أندريش التمرير قبل ان يحوّل الاول الكرة لمهاجم أرسنال الانكليزي الذي أسكنها المرمى (37).

وتحوّل فيرتس الى التهديف مطلع الشوط الثاني وأضاف الرابع من ركلة حرّة مباشرة بعد تسديدة متقنة في اعلى الشبكة (50).

وسجّل فيرتس نفسه هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب بلاده بعدما ردّ له هافيرتس الهدية بتمريره كرة على طبق من فضة تابعها بسهولة داخل المرمى (57).وواصل سانيه الذي حلّ قبل ايام بديلا عن دنيز أونداف المصاب، مهرجان الاهداف وأضاف السادس بعد دقائق من دخوله مكان موسيالا، اثر استقبال رائع لكرة هافيرتس (66). وفي ظل هيمنة كاملة للألمان، ختم كلايندينست المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسابع لأصحاب الأرض اثر كرة عرضية من مدافع ريال مدريد الاسباني أنتونيو روديغر (79).