اشتعال الصراع على بطاقات التأهل المباشرة إلى مونديال 2026

اشتعل الصراع على بطاقات التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، مع نهاية مباريات الجولة الخامسة للدور الثالث من التصفيات الآسيوية، والتي شهدت تبايناً في نتائج المنتخبات العربية، بعدما اكتفى المنتخب السعودي بنقطة التعادل السلبي أمام أستراليا بعد ظهور المدرب العائد للمرة الأولى هيرفي رينارد في المنطقة الفنية لقيادة «الأخضر»، فيما تفوقت سلطنة عمان على فلسطين بهدف وحيد، وخسرت البحرين ضد الصين بشكلٍ مفاجئ بالنتيجة نفسها، وخسرت الكويت أمام كوريا الجنوبية 1 - 3، وفازت قطر على أوزبكستان في الوقت القاتل 3 - 2، ومنتخبنا الوطني على قيرغيزستان بثلاثية نظيفة، وتعادل العراق والأردن دون أهداف.

المجموعة الأولى

عادت إيران من ملعب لاوس الجديد بانتصار ثمين على حساب المضيفة كوريا الشمالية بنتيجة 3 - 2، بعد مباراة مثيرة للغاية في شوطها الثاني لمباراة المنتخبين ضمن المجموعة الأولى، شهدت فوزاً مثيراً أيضاً لقطر على ضيفتها أوزبكستان بنتيجة 3 - 2، إذ كان الطريق مفتوحاً أمام قطر لتحقيق انتصار مريح على أرضها بعد التقدم بهدفين نظيفين، إلا أن أوزبكستان أحرجت «العنابي» بهدفي التعادل، قبل أن يمنح لوكاس مينديز، القطريين الفوز في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وقدم منتخبنا الوطني مباراة رائعة وحقق فوزاً كبيراً على ضيفه قيرغيزستان بثلاثية نظيفة.

ونجحت إيران بالتالي في رفع رصيدها إلى 13 نقطة، وغردت منفردة في صدارة المجموعة الأولى، بينما ازداد الصراع شراسة قبل الجولة السادسة على المركز الثاني، الذي تحتله أوزبكستان بعدما تجمد رصيدها عند 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط فقط عن كل من «الأبيض» و«العنابي» في المركزين الثالث والرابع، وتأتي قيرغيزستان في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن كوريا الشمالية في المركز السادس الأخير، ويلتقي في الجولة السادسة الثلاثاء المقبل، كوريا الشمالية مع أوزبكستان في فينتيان، وقيرغيزستان مع إيران في بيشكيك، ومنتخبنا مع قطر في استاد آل نهيان بنادي الوحدة بأبوظبي.

المجموعة الثانية

عانى منتخب الكويت أمام قوة متصدر المجموعة المنتخب الكوري الجنوبي، وخسر على أرضه 1 - 3 في مباراة شهدت رفع الكوري سون هيونغ مين، رصيد أهدافه في التصفيات إلى 9 أهداف، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده بعدما عادل رقم هوانغ-سون هو برصيد 50 هدفاً، وخلف المتصدر تشا بوم-كون برصيد 58 هدفاً، بينما تمكن منتخب سلطنة عُمان من تحقيق انتصار مهم للغاية على حساب ضيفه منتخب فلسطين بهدف وحيد، على أرضية ملعب السلطان قابوس، في حين تعادلت العراق والأردن سلبياً في مباراة حذرة جداً، لم يتخللها الكثير من الفرص، في ظل احترام كل منتخب لقدرات الآخر بشكلٍ كبير.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 13 نقطة، معززاً صدارته للمجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد الكويت عند النقطة الثانية، وبقي في المركز الخامس قبل الأخير، بينما وصلت سلطنة عُمان إلى 6 نقاط في المركز الرابع، وبقي رصيد منتخب فلسطين عند نقطتين في المركز السادس الأخير، في الوقت الذي اشتعل فيه الصراع على بطاقة التأهل المباشر التي تمنح لصاحب المركز الثاني بين منتخبي الأردن والعراق، ويملك كل منهما 8 نقاط، وتتفوق الأردن في الوصافة بفارق الأهداف عن العراق في المركز الثالث، وتقام الجولة السادسة للمجموعة الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي فلسطين مع كوريا الجنوبية، وسلطنة عُمان مع العراق، والكويت مع الأردن.

المجموعة الثالثة

كان المنتخب السعودي الطرف الأخطر والأكثر استحواذاً في الشوط الأول، لكن تمكن نظيره الأسترالي المستضيف من القيام بردة فعل كبيرة في الشوط الثاني، وشهدت المباراة هدفاً سجله سلطان الغنام للسعودية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وألغاه طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة حكم الساحة عادل النقبي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ومني منتخب البحرين بهزيمة مفاجئة في ملعبه وبين جماهيره بهدف وحيد أمام منتخب الصين، الذي بدأ يتقدم تدريجياً في التصفيات بعد بداية صعبة.

وحققت الصين انتصارها الثاني على التوالي لتتساوى مع أستراليا والسعودية برصيد 6 نقاط، ليشتعل الصراع على المركز الثاني الذي تحتله السعودية، وبفارق الأهداف عن أستراليا والصين في المركزين الثالث والرابع، بينما تجمد رصيد البحرين عند 5 نقاط، وتراجعت إلى المركز الخامس، وتقام الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثلاثاء المقبل، وتلتقي فيها إندونيسيا مع السعودية في جاكرتا، والصين مع اليابان في شيامن، والبحرين مع أستراليا في الرفاع.