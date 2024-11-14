« قتال آسيوي» على الفرصة الأخيرة للتأهّل المباشر للمونديال

تعود التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى الحياة من خلال الجولة الخامسة، اليوم وغداً، ومع اقتراب التصفيات من نهايتها لا يزال هناك الكثير من الطموحات قائمة لدى العديد من المنتخبات المتنافسة في إمكانية الظهور في المونديال المقبل، مع تمسك بعضها بالفرصة الأخيرة لتحقيق حلم جمهورها بالصعود مباشرة إلى كأس العالم.

المجموعة الأولى

تدخل إيران وأوزبكستان الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بطموح الفوز، لتأكيد رغبتها في الوصول إلى مونديال 2026، مع امتلاك كل منهما 10 نقاط، وتقدم إيران بفارق الأهداف، وتواجه إيران ، كوريا الشمالية في فيينتيان، بينما تسافر أوزبكستان إلى الدوحة لمواجهة قطر. تستعيد كوريا الجنوبية خدمات نجمها سون هيونغ-مين، بعد غياب قائد الفريق المميز عن آخر مباراتين بسبب الإصابة، ويتطلع المنتخب لمواصلة صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية خلال مواجهة الكويت ، سعياً للظهور في نهائيات كأس العالم للمرة 11 على التوالي، ولكن منتخب الكويت يحتاج إلى تحقيق الفوز، لأنه يتأخر حالياً بفارق 6 نقاط عن كوريا الجنوبية، و4 نقاط خلف الأردن والعراق.

ومن جهته سيواجه المنتخب الأردني نظيره المنتخب العراقي في مواجهة قد تكون حاسمة في السباق على نيل أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة الثانية، ويستضيف منتخب سلطنة عُمان نظيره الفلسطيني ، ويُدرك كلا الجانبين أن أي نتيجة خلاف الفوز قد تعني نهاية أحلامهما في بلوغ نهائيات كأس العالم.

يسعى منتخب اليابان إلى الحفاظ على قبضته القوية على المجموعة الثالثة عندما يسافر لمواجهة إندونيسيا، حيث ستقام المباراة، غداً، على استاد غيلورا بونغ كارنو، وانتهت سلسلة انتصارات اليابان بعد تعادلها مع أستراليا 1-1 في الجولة الرابعة، لكن تقدمها بفارق 5 نقاط في الصدارة، يعني أنها في طريقها بشكل مريح للظهور الثامن على التوالي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ومن جهتها عانت إندونيسيا، التي افتتحت ظهورها الأول في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية بثلاثة تعادلات، من الخسارة 1-2 أمام الصين في الجولة الرابعة، وسيتطلع فريق المدرب شين تاي-يونغ إلى تحقيق فوز تاريخي أمام جماهيره المحلية.

في حين أدى الحصول على نقطة واحدة فقط من 6 نقاط ممكنة للسعودية من آخر جولتين إلى رحيل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مع عودة هيرف رينارد كمدير فني لـ«الأخضر» السعودي، وسيسعى المدرب الفرنسي إلى تحقيق بداية قوية عندما يسافر المنتخب لمواجهة أستراليا، ومع امتلاك كل من المنتخبين، إلى جانب البحرين، لرصيد 5 نقاط. ويأمل منتخب البحرين، الذي لم يحقق أي انتصار منذ فوزه على أستراليا في الجولة الأولى، بتحقيق نتيجة أفضل عندما يستضيف الصين.