بينتو: درسنا قيرغيزستان جيداً وتحضيراتنا الأخيرة مختلفة

أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، جاهزية اللاعبين لمواجهة الضيف منتخب قيرغيزستان مساء اليوم، على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقال إن منتخبنا خضع لمعسكر مختلف بعض الشيء، وقدم خلاله الجهاز الفني كل المعلومات للاعبين حول منتخب قيرغيزستان.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «التحضيرات كانت مختلفة بعض الشيء عن المعسكرات السابقة، وأقرب لمعسكرنا خلال سبتمبر، وعملنا بشكل مكثف لتقديم كل المعلومات عن المنافس للاعبين، ومنتخب قيرغيزستان ليس سهلاً، والفارق في النقاط بيننا ليس كبيراً، وهو ما يضاعف من أهمية المباراة، وأنا واثق أن اللاعبين سيبذلون كل جهدهم اليوم». وأضاف: «قمنا بتحليل أداء قيرغيزستان فنياً، وهو منتخب جيد، ووضعنا السيناريوهات المناسبة للمباراة، أسلوب قيرغيزستان الهجومي والدفاعي بسيط ويلعبون بطريقة 3-5-2 أو 5-3-2، ويعتمدون على الضغط على الخصم من منتصف الملعب، وشددنا على لاعبينا على إظهار الاحترام المناسب لهذا المنافس القوي».

وقال بينتو: «الجهاز الفني وضع الخطط المناسبة للمباراة، والتأهل للمونديال يحتاج جمع أكبر عدد من النقاط، والآن هدفنا تقديم أداء أفضل وحصد نقاط المباراة».