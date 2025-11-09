25 لاعباً في معسكر المنتخب الأولمبي استعداداً لبطولة الخليج



اختار مارسيلو برولي مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، قائمة تضم 25 لاعباً لدخول معسكر الإعداد الداخلي الذي ينطلق في دبي غداً الاثنين، ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، استعداداً لبطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً لكرة القدم، والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل، بتنظيم اتحاد كأس الخليج لكرة القدم.

تضم القائمة في حراسة المرمى: خالد توحيد، عدلي محمد، ومرزوق البدواوي، وفي خط الدفاع: مبارك بن زامة، منصور صالح المنهالي، أحمد مال الله، ليونارد أميسيميكو، زايد خميس، يوسف المرزوقي، منصور علي، علي كريم، وهزاع شهاب. وفي خط الوسط، سولومون سوسو، علي عبد العزيز، محمد الوافي، ضاري فهد، ومطر زعل، وفي خط الهجوم، حازم عباس، محمد الحمادي، أحمد رائد، مايد الكاس، غيث عبدالله، منصور سعيد المنهالي، عیسی خلفان، وعلي المعمري.



وكانت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً، قد أسفرت عن تواجد المنتخب الوطني الأولمبي، في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من: منتخبات العراق، عمان واليمن، بينما ضمت المجموعة الأولى كلاً من: منتخبات السعودية، قطر، البحرين والكويت.