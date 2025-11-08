صلاح ومرموش يقودان معسكر المنتخب المصري في الإمارات



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قائمة تضم 26 لاعباً مختاراً للمعسكر المقرر في الإمارات خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري، ويتصدر القائمة النجمان محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. وتضم القائمة إلى جانب صلاح ومرموش كلاً من: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفي شوبير في حراسة المرمى، وأمامهم في الدفاع محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبدالمجيد، ومحمد إسماعيل. وفي خط الوسط مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمد شحاتة، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مروان عثمان، أحمد سيد زيزو، ومحمود عبدالحفيظ زلاكة، وفي الهجوم أسامة فيصل وصلاح محسن ومصطفى محمد.



وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ويشارك «الفراعنة» خلال المعسكر في بطولة الإمارات الودية التي تم نقلها من دبي إلى العين.

وتقام البطولة الدولية بمشاركة منتخبات مصر والرأس الأخضر وأوزبكستان وإيران، وسيخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة، حيث يواجه نظيره الأوزبكي يوم 14 نوفمبر في المباراة الأولى، في حين يلتقي منتخب إيران منتخب الرأس الأخضر يوم 13 من الشهر نفسه. ويلتقي المنتخبان الفائزان في المباراة النهائية يوم 18 نوفمبر الجاري، ويسبقها لقاء الخاسرين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.