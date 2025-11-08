الأولمبي الكويتي يعسكر في دبي



أختار الكرواتي فيردو ميلين، مدرب منتخب الكويت الأولمبي، قائمة تضم 31 لاعباً للتدريبات التي ستنطلق، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ويعقبها معسكر خارجي في دبي من 14 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً المقررة في قطر بالفترة من 4 حتى 16 ديسمبر 2025.



ويشارك «الأزرق» الأولمبي بمنتخب مواليد 2005-2006 في البطولة الخليجية، وذلك ضمن خطة إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، علماً بأن بطولة الخليج تحت 23 عاماً يشارك فيها اللاعبون مواليد 2003 -2004.



وتضم قائمة المنتخب الأولمبي الكويتي اللاعبين: جاسم فهد العنزي، عبد الرحمن علي العنزي، خالد راكان العجمي، عبد الله خالد الأيوب، عبد الله فارس عيسى، عايد ماجد الشمري، جاسم صالح المطر، عبد الوهاب سعد الشلال، راکان مشعل السعيد، محمد عبد الله الصريعي، هادي عيد العنزي، خالد أيمن الخرقاوي، زين العابدين محمد معرفي، مسفر خالد العدواني، عبد الله خليفه القرزعي، يوسف فواز اللنقاوي، يوسف صباح مهاوش، حسين علي العريان، عبد العزيز بدر عابدين، أحمد محمد الرشيدي، أحمد محمد بودي، عبد الله ضاري الغنيمان، فاضل حمزة الصراف، بندر فيصل العازمي، خزام إبراهيم الخزام، خالد إبراهيم الخزام، حسين شهاب كنكوني، بندر نواف البرازي، خالد ناصر السعيد، منتصر سليمان عبد السلام، وعمر عبد العزيز السند.