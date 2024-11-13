بينتو: نسعى لتقديم أداء مميز أمام قيرغيزستان وحصد نقاط المباراة

أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أن الفريق جاهز للقاء قيرغيزستان بالجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد محمد بن زايد ملعب المباراة التي تقام غدا إن اللاعبين قاموا بعمل رائع في التدريبات، ومعنوياتهم عالية للغاية ونسعى لتقديم أداء مميز وتحقيق هدفنا بإضافة 3 نقاط لرصيدنا.

وأضاف أن المباراة صعبة كما أن المنافس لديه أيضا الطموح وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق أهدافنا .

من جانبه قال محمد العطاس لاعب المنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي إن تحضيرات الفريق كانت جيدة "وسنؤدي بطريقة تساعدنا على حصد النقاط الثلاث .. ثقتنا كبيرة بجمهورنا الذي سيكون خير محفز لنا خلال اللقاء ".