منتخب الإمارات يلتقي قيرغيزستان غداً في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، غدا، مع منتخب قيرغيزستان على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعلى مدار تاريخهما التقى منتخب الإمارات مع منتخب قيرغيزستان في مباراتين فقط، الأولى كانت في كأس آسيا 2019 بالإمارات وفاز فيها منتخبنا الوطني 3-2، فيما كانت الثانية وديا العام الماضي، وفاز فيها منتخبنا الوطني 1-0.

ويتطلع منتخبنا إلى رفع رصيده إلى النقطة السابعة، إذ يحل ثالثا في ترتيب مجموعته بأربع نقاط، خلف منتخبا إيران وأوزبكستان، وكلاهما لديه عشر نقاط، فيما يأتي منتخب قطر رابعا بفارق الأهداف عن منتخبنا الوطني، يليه منتخب قيرغيزستان برصيد ثلاث نقاط، ثم كوريا الشمالية بنقطتين.

وبدأ منتخبنا الوطني معسكرا إعداديا على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات بأبوظبي، استعدادا للقاء المرتقب، ولقاء المنتخب القطري الشقيق في الجولة السادسة يوم "الثلاثاء" المقبل على استاد آل نهيان.