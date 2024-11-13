«الواتس آب» يحفز جماهير الأندية لدعم «الأبيض» أمام قيرغيزستان وقطر

تتواصل روابط جماهير الأندية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وفي مقدمتها «الواتس آب»، لتحفيز أعضائها على الحضور بكثافة عالية في مدرجات استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، واستاد آل نهيان بنادي الوحدة، يومي الخميس والثلاثاء المقبلين، لدعم ومساندة منتخبنا الوطني عندما يستضيف بالترتيب منتخبي قيرغيزستان وقطر في الجولتين الرابعة والخامسة للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال حريز المنهالي رئيس رابطة مشجعي بني ياس: «نتشاور قبل كل مباراة لمنتخبنا الوطني من خلال (الواتس آب)، ومواقع التواصل الاجتماعي، لمناقشة ما يمكن القيام به لتحفيز الجماهير على الحضور ومساندة المنتخب، كما نقوم بجولات على المدارس بهدف التنسيق حول إمكانية تواجد أبنائنا الطلاب في المدرجات، والجميع تابع في الجولات السابقة، مدى التواجد الكبير لمشجعي المنتخب في مدرجات استاد هزاع بن زايد في مباراتي إيران وكوريا الشمالية، وجهودنا تلقى تحمساً واستجابة كبيرة من قبل الجمهور، وأتمنى أن تثمر جهودنا النجاح المتوقع في مباراتي قيرغيزستان وقطر، لأنهما من وجهة نظري الشخصية، أهم جولتين لـ «الأبيض»، وبمثابة مفترق طرق لا بديل فيهما عن الفوز».

تنسيق

ومن جانبه، قال رئيس رابطة مشجعي الوحدة فهد المنصوري الملقب بـ «فالودة»: «تحفيز الجماهير على حضور مباريات المنتخب، يتم بالتنسيق مع مسؤولي اتحاد الكرة الإماراتي، وقمنا خلال الأيام الماضية بجهود كبيرة لتشجيع الجمهور على الالتفاف حول منتخبنا في مواجهتي قيرغيزستان وقطر، واستفدنا من تطور مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الأمر، وأتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً، ونتمنى أن نحقق الفوز لنحتفل معاً في أجواء احتفالية استثنائية تعيشها الدولة بالمناسبات الوطنية».

وأضاف: «ربما البعض غير راضٍ عن نتائج ومستويات منتخبنا في بعض مبارياته بالتصفيات، ولكن هذا ليس وقت العتاب، ويجب على الجميع دعم ومساندة منتخبنا في أهم مبارياته بالتصفيات، خصوصاً وأن الفريق يمر بمرحلة انتقالية، وسنكون جميعاً خلف منتخبنا في المدرجات، ونتوقع نتيجة جيدة، وأداءً قتالياً من لاعبينا الذين يشعرون بالمسؤولية الملقاة على كاهلهم، ونحن نثق في قدراتهم على تحقيق النتيجة التي تسعدنا وتقربهم من تحقيق الحلم».

وبدوره، قال عبد المجيد رستم عضو مجلس الجماهير لنادي شباب الأهلي: «نعمل وفق منظومة مترابطة لجماهير المنتخب، والجميع يتخلى عن انتماءاته للوقوف خلف أنديتنا ومنتخباتنا في المهمات الوطنية، وسنكون جميعاً في المدرجات لتدعيم وتحفيز لاعبي منتخبنا الوطني في مواجهتيه أمام قيرغيزستان وقطر، وثقتنا كبيرة في لاعبينا وإمكاناتهم لتحقيق الفوز، وندرك أنهم لن يقبلوا أي نتيجة خلاف ذلك، لتجنب أي تأثيرات سلبية على مشوارنا في التصفيات، ومن خلال المساعي الحالية من قبل روابط جماهير الأندية، نتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً لمشجعي (الأبيض) في المدرجات، ونتمنى أن نحتفل معاً بحصد النقاط الكاملة للمباراتين».