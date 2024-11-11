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كرة القدم

منتخبنا الوطني يتدرب في أبوظبي استعدادا لمواجهة قيرغيزستان الخميس

وام

أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم حصة تدريبة مغلقة على ملعب جامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات بأبوظبي استعدادا لمواجهة منتخب قيرغيزستان الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد ومنتخب قطر يوم 19 من الشهر الجاري على استاد آل نهيان.

واكتملت اليوم قائمة المنتخب بعد التحاق اللاعب جونيور نيداي وتضم 26 لاعباً بعد استبعاد علي صالح بقرار من الجهاز الفني نظراً لإصابته وحاجته للراحة والعلاج، وذلك حسبما أعلن الجهاز الفني الذي ركز خلال التدريبات على دراسة الفريق المنافس جيداً والتأكيد على ضرورة اللعب الجماعي مع رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين.

ويتواجد منتخبنا الوطني في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف إيران وأوزبكستان أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 10 نقاط لكل منهما.